Igen, nem, talán? 2018 és 2019 legizgalmasabb kérdései a futballban

2018 ez utóbbi szempontból kiemelten érdekesen alakult: a Real Madrid történelmi BL-címvédése, a magyar válogatott hullámzó szereplése, a francia vb-cím, Luka Modric aranylabdája, a Bajnokok Ligája-döntő drámája Loris Kariusszal, Mohamed Szalah-val és Sergio Ramosszal vagy Cristiano Ronaldo klubváltása aligha tartozott az előre borítékolható kategóriába, így hát semmi okunk arra, hogy pesszimistán tekintsünk az előttünk álló év irányába. Ám először foglaljuk össze, mit vártunk és mit kaptunk a 2018-as évtől?

1. Megnyeri-e a világbajnokságot Lionel Messi?

Lionel Messi 128-szoros argentin válogatott, de még egyetlen trófeát sem nyert a csapattal, miközben a Barcelonával minden elképzelhető trófeát besöpört. Ő az a játékos, aki kiviszi a szurkolókat a pályára, és aki miatt ott is ragadnak egy életre, és akivel úgy vágnak neki minden szezonnak: most sikerül! Lionel Messi a saját hajánál fogva rángatta ki Argentínát a világbajnokságra, ám ott már ő is – ahogy az egész csapat is – kevésnek bizonyult. Megalázva, Jorge Sampaoli és Diego Maradona méltatlan botrányaitól kísérve búcsúzott a vb-től Argentína, így valószínűsíthető, hogy Lionel Messi sosem nyer már világbajnokságot.

2. Történelmet ír-e a Manchester City?

A triplázás (vagyis a hazai bajnokság, a hazai kupa és a BEK/ BL-serleg elhódítása ugyanabban a szezonban) először az 1966/1967- es idényben a Celtic Glasgow-nak sikerült, azóta nyolc alkalommal fordult elő az európai futballban. Az angolok ezen felül számon tartják a quadruplét (PL, BL, FA-kupa, Ligakupa), ami még soha senkinek nem sikerült – és így járt ezzel a sokáig esélyesnek tartott ManCity is, vagyis Pep Guardiola csapata sem írt történelmet, „mindössze” a PL és a Ligakupa-győzelem jött össze.

3. Elhagyja-e a Chelsea-t Eden Hazard?

A belga válogatott és a Chelsea sztárját hosszú ideje csábítja a Real Madrid – sikertelenül. Ezúttal sem volt másképp, a belga szupersztár továbbra is a londoniak játékosa, és ha Maurizio Sarri mesteren múlik, ez így is marad.

4. Philippe Coutinho lesz-e az új Andrés Iniesta?

A 25 éves brazil támadó 120 millió euróért került a katalán klubhoz. A spanyol listavezető tavaly nyáron már nagy erőket mozgósított a brazil labdarúgó megszerzéséért, de az angol klub a 80 millió, a 100 millió, majd a 110 millió eurós ajánlatot is visszautasította. 5,5 éves szerződést írt alá, a kivásárlási ára pedig 400 millió euró lett. „Aligha vitatható, hogy Philippe Coutinho szenzációs játékos, a világ egyik legjobbja – de vajon képes lesz-e pótolni azt az Andrés Iniestát, akihez fogható játékos alig néhány akadt a Barcelona (és a világfutball) történelmében?” – tettük fel a kérdést 2018 elején, és a mögöttünk álló év egyértelmű válasszal szolgált: egyelőre biztosan nem. A brazil ugyan lassan lendült bele, de aztán magas szinten futballozott, és amikor már mindenki azt gondolta, közel az áttörés, visszaesett a játéka, olyannyira, hogy 2019 elejére igazából a kezdőből is kiszorult: a jelenleg is zajló bajnokságban mindössze 9 alkalommal volt ott a kezdőtizenegyben, négy gólja is szerény teljesítmény.

5. Mi lesz a videóbíró sorsa?

Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke jelentette be, hogy a 2018-as oroszországi világbajnokságon is használják majd a videóbírót. „Használni fogjuk a videóbírót, mivel eddig csak és kizárólag pozitív visszajelzés érkezett a technikai segítséggel kapcsolatban” – mondta a szervezet elnöke, és az élet őt igazolta. A világbajnokságon sikerrel működött a VAR, egyre több bajnokság és sorozat vezeti be a használatát, sőt az eredeti tervekkel ellentétben már a Bajnokok Ligája mostani kiírásának tavasszal kezdődő egyenes kieséses szakaszában is bevezetik a rendszert.

A visszatekintés után lássuk, milyen izgalmakat tartogat számunkra 2019?

1. Ki nyeri az első Nemzetek Ligáját?

Az első alkalommal kiírt Nemzetek Ligája négyes döntőjébe az A divízió négy csoportgyőztese, azaz Hollandia, Svájc, Portugália és Anglia jutott be. A dublini sorsoláson eldőlt, hogy az elődöntőben Portugália–Svájc és Hollandia–Anglia mérkőzésekre kerül sor. A négyes döntőt 2019. június 5. és 9. között rendezik. A meccseknek két város, Porto és Guimaraes ad otthont.

Ha a mérkőzések rendes játékidejében nem születik döntés, kétszer tizenöt perces hosszabbítás, majd tizenegyespárbaj következik. A Nemzetek Ligája győztese 7,5 millió eurós jutalmat kap, a finálé vesztese 6,5, a bronzmérkőzés győztese 5,5, míg a negyedik helyezett 4,5 millió euróval gazdagodik. De vajon ki lesz a történelmi győztes? A fogadóirodák szerint Anglia és Portugália a legfőbb esélyes, győzelmük kétszeres pénzt hoz a konyhára, Hollandia sikere 3,3-szoros, míg Svájc diadala 6,5-szeres pénzt érne.

2. Nyer-e trófeát a válogatottal Messi?

Azt már 2018-ban megtudtuk, hogy Lionel Messi minden bizonnyal vb-cím nélkül vonul vissza. De vajon semmilyen trófeát nem nyer a válogatottal? Erre adhat választ az utolsó, páratlan évben megrendezésre kerülő Copa América, amelynek idén Brazília ad otthont. A tornán ott lesz majd Lionel Messi is – a játékos mindezt Claudio Tapiának, az argentin szövetség elnökének árulta el a Boca Juniors és a River Plate összecsapásán a Libertadores-kupa döntőjében. A sorsolásra január 24-én kerül majd sor, a dél-amerikai mezőnyt Japán és Katar meghívása teszi majd teljessé.

3. Mi lesz veled, Neymar?

A PSG brazil támadója, Neymar szerződésében van egy záradék, ami miatt 2019 nyarán 220 millió euró ellenében távozhat a párizsi klubtól – állítják a spanyol rádiónál, a Cadena SER-nél. Sajtóértesülések szerint két csapat harcolna meg Neymar kegyeiért: a Real Madrid és az FC Barcelona. A rádió szerint a brazil inkább korábbi együttese felé kacsingat, a Cadena SER-nél arról is beszámoltak a nyáron, hogy a játékos majdnem sírva kérte a Barca igazgatójától visszaszerződtetését. Egy másik forgatókönyv, a Fox Sports értesülései szerint a 2019/2020-as szezon végén lehet a legvalószínűbb Neymar klubváltása, a brazil támadó párizsi szerződésében ugyanis szerepel egy záradék, mely szerint a harmadik év végén 160 millió euróért kivásárolhatóvá válik.

A PSG tízese 32 bajnokin eddig 30 gólnál jár Franciaországban, ennek ellenére állandó témát jelent esetleges búcsúja. Az elmúlt hónapokban többször is szóba hozták a Real Madriddal, illetve korábbi csapatával a Barcelonával is – nem egyszer 300 millió euró feletti átigazolási díjról cikkezve. Ehhez képest a 160 millió több mint baráti ár, még akkor is, ha Neymar 2020 nyarára a 28. életévét is betölti.

Ugyanakkor maga a játékos érdekes nyilatkozatot adott 2018 decemberében. „Nem tudom, mit hoz a holnap, de úgy vélem, hogy minden nagy játékosnak szerepelnie kell egy ideig a Premier League-ben is” – mondta a Paris Saint-Germain brazil légiósa a YouTube-csatornáján. Neymar hozzátette, egy nagy presztízsű ligáról van szó, a világ egyik legfontosabbjáról, amelyben szívesen kipróbálná magát. Szerződése 2022-ig szól, de ennek ellenére már 2019-ben klubot válthat. A nagy kérdés: ki lesz a befutó? És hogy még egy csavar legyen a történetben: a pénzügyi fair play megsértése miatt komoly büntetés várhat a Paris Saint-Germainre, ezt kihasználva csábítaná Madridba Neymart Florentino Pérez, a Real elnöke, aki ezzel a lépésével zárná le a Ronaldo-sagát.

4. Nyer-e bajnokságot 29 év után a Liverpool?

A PL-címvédő Manchester City 2019 első csúcsderbijén 2–1-re legyőzte a listavezető Liverpoolt az angol labdarúgó Premier League 21. fordulójának derbijén, ezzel elvette Jürgen Klopp csapatának veretlenségét, és négy pontra csökkentette a két klub közötti különbséget a tabellán. Vajon újra kicsúszik a vörösök kezéből a trófea, vagy idén végre mennybe megy a gárda? Az mindenesetre tény, hogy a BEK és a Bajnokok Ligája győztesei közül csak három olyan csapat van a Liverpoolon kívül, amely az elmúlt három évtizedben egyszer sem tudta megnyerni hazája bajnoki küzdelmeit az élvonalban: a Nottingham Forest, az Aston Villa és a Hamburger SV – finoman szólva sem a Liverpool szintjén álló gárdák. Jamie Carragher, a klub legendája és a Sky szakkommentátora egyértelműen foglalt állást, mi a legfontosabb a klub számára 2019-ben. „Az utóbbi években nem alakult ki igazi csata a bajnoki címért, de végre úgy tűnik, ez most megváltozott. Az biztos: a Liverpoolnak a bajnoki cím mindennél többet jelentene” – fogalmazott.

5. Ki lehet ott a 2020-as Eb-n?

Egy nyolcaddöntőt és három csoportmeccset rendeznek Budapesten a 2020-as labdarúgó-Eb-n az UEFA döntése értelmében. Már csak az a kérdés, Magyarország pályára léphet-e a részben hazai rendezésű eseményen? A selejtezőcsoportok sorsolását 2018. december 2-án tartották Dublinban, az E csoportban öt válogatott: Horvátország, Wales, Szlovákia, Magyarország és Azerbajdzsán szerepel, az első két helyezett kijut az Európa-bajnokságra. Március 21-én nagy érdeklődéssel várt találkozóval, a szlovák–magyar összecsapással indul a sorozat, amely november 19-én ér majd véget, a magyar csapat számára Walesben. „Ma már azt mondom, hiba volt nem egyből Marco Rossit választani szövetségi kapitánynak” – mondta évértékelőjében Csányi Sándor MLSZ-elnök, aki pozitívan tekint a jövőbe. „Marco Rossi keze alatt ugyanakkor kialakulóban van a válogatott, elfogadták a játékosok, a szurkolók, támadófutballt próbál játszani a csapattal, jól illesztve egymás mellé a régi és az új, fiatalabb és idősebb játékosokat. Ha azt a hozzáállást tapasztaljuk, amelyet eddig, a mindenki által nagyon várt és remélt Eb-kijutás elmaradása esetén is szívesen dolgoznánk tovább Rossival” – fogalmazott az elnök.