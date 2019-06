Hyballa: "A foci olyan, mint egy szappanopera"

Szombaton az immár a DAC farmcsapataként működő somorjaiak ellen Peter Hyballa gyakorlatilag két teljes sort kipróbált.

Sorcsere a szünetben

A mérkőzés elején a következő kezdőcsapatot küldte pályára: Slančík–Blackman, Bednár, Csóka, Šimčák–Koštrna–Vida M., Bilenkij–Čmelík, Taiwo, Divkovic. A DAC két gyors góllal kezdett, de aztán kicsit leült a játékuk, a somorjaiaknak is voltak veszélyes helyzeteik, végül 4:2-es állásnál vonultak szünetre a csapatok.

A második félidőre a kapus Slančík kivételével a teljes csapatot lecserélte Hyballa. Slančík–Magyar, Malý, Szalma, Dolinský–Basiru–Veselovský, Nagy–Sharani, Boateng, Švec volt a felállás, a végjátékban pedig Bögi és Gariba is beállt. A fiatal saját nevelésű játékosok, illetve a ghánai próbajátékosok felpörgették a tempót, a végeredmény 6:3 lett.

A somorjaiakat ezen a meccsen már Branislav Sokoli irányította, akit pénteken neveztek ki a vezetőedzői posztra.

„Az első félidő csalódást okozott. Jól kezdtünk, de hiányzott az erő, harminc perc után a somorjaiak voltak a főnökök a pályán – mondta lapunknak az összecsapás után Peter Hyballa. – A második félidőt viszont nagyra értékelem, fantasztikusak voltunk. Nagyjából 18,1 volt a csapat átlagéletkora, a próbajátékosok és az utánpótlásból érkezettek is kitették a lelküket a pályán. Elnézve a fiatalokat kijelenthetjük, hogy nagyon izgalmas tehetségei vannak ennek a klubnak.”

Ghánaiak próbajátékon

A három új ghánai próbajátékos – a 19 éves Alhassan Basiru és Zuberu Sharani, valamint a 18 éves Madugu Gariba – közül leginkább Sharani tűnt ki gyorsaságával és labdabiztosságával. Az első két futballista a prágai Sparta játékosa, míg harmadik társuk az accrai Vision FC-ben játszott. Pályán volt a 22 éves Ernest Boateng is, aki már a felkészülés kezdete óta a sárga-kékekkel edz. „Tipikus afrikai játékosok. Nincs akkora taktikai intelligenciájuk, de nagyon erősek. Négyük közül kettőt kimondottan érdekesnek találok” – fogalmazott Hyballa.

A farmcsapat előnyei

A dunaszerdahelyiek szakvezetője üdvözli a döntést, hogy a somorjai gárda a DAC farmcsapata lett. „Beszélgettem az edzőjükkel, aki nagyon szimpatikus nekem. Ez az együttműködés fontos számunkra, mert nincs B csapatunk. A tavalyi szezonban néhány játékosom, például Bilenkij és Šimčák alig játszott. Most a somorjaiaknak köszönhetően azok is játéklehetőséghez jutnak, akik a Fortuna Ligában kevesebbet játszanak, az U19-esek pedig a II. ligában kipróbálhatják magukat a felnőttek között” – emelte ki az együttműködés előnyeit Hyballa.

Huk már hivatalos

Szombat délután hivatalossá vált, amit egy nappal korábban még csak pletykáltak, hogy Tomáš Huk, a DAC csapatkapitánya a Piast Gliwice együtteséhez igazol. A 24 éves középhátvéd 3 évre szóló szerződést írt alá a lengyel bajnokkal.

„A dunaszerdahelyi időszak volt a legszebb az eddigi karrierem során, tényleg fantasztikus éveket éltem meg. Kétszer is kiharcoltuk az EL-szereplést, amit soha nem felejtek el, és a DAC is örökre a szívemben marad. Most lehetőségem adódott egy nagyobb lépést tenni előre, s először próbálhatom ki magam külföldön. Biztos vagyok abban, hogy a Piastnak is komoly ambíciói vannak, hiszen az előző szezonban először sikerült bajnoki címet szerezniük. Már várom és hiszem, hogy ott is érvényesülni tudok majd” – idézte Hukot a DAC honlapja.

„Vegyes érzésekkel búcsúzunk Tomáštól. A klubnál töltött évek után azonban igazán megérdemelte ezt a lépést. Nagyszerű ember, igazi profi, remek védőjátékos. Hiányozni fog, sok szerencsét kívánunk neki!” – olvasható Jan Van Daele sportigazgató nyilatkozata a honlapon.

A lengyel sajtó az átigazolás kapcsán kiemeli, nemcsak Gliwicében, hanem Krakkóban is örülnek neki, a Piast ugyanis ezzel jócskán meggyengítette a DAC-ot, a Cracovia EL-selejtezős riválisát.

Hyballa a felkészülés kezdetén úgy fogalmazott, a védelem stabil, oda nem kell erősítés. Huk átigazolása, valamint Ľubomír Šatka várható távozása miatt viszont ez már nem érvényes. „A foci olyan, mint egy szappanopera. Minden nap történik valami…” – kommentálta a helyzetet a dunaszerdahelyi vezetőedző.

Erősítésekről tegnapig nem számolt be a klub, de a sportnapilap úgy tudja, a Karviná játékosa, a legutóbb Senicán játszó venezuelai Ramirez iránt érdeklődik a DAC.

Taiwo győztes gólja

A vasárnapi edzőmérkőzésen az Ekstraklasából kiesett Zaglebie Sosnowiec volt a DAC ellenfele. Hyballa ezúttal kevesebbet cserélt, a sárga-kékek a következő összeállításban abszolválták a meccset: Jedlička–Blackman, Bednár, Csóka, Šimčák–Koštrna (46. Nagy)–Vida M. (70. Veselovský), Bilenkij (81. Malý)–Čmelík (63. Sharani), Taiwo (63. Boateng), Divkovic (63. Švec). A vendégek szereztek vezetést, de a DAC Bilenkij és Vida góljaival fordított, viszont a lengyelek még a szünet előtt egyenlítettek. A hazaiak győztes gólját Taiwo szerezte az 50. percben, a DAC még egy tizenegyest is kihagyott nem sokkal a lefújás előtt, így a végeredmény 3:2 lett.

A dunaszerdahelyiek a legközelebbi felkészülési meccsüket szerdán játsszák a magyarországi Bükön az orosz Ahmat Groznij ellen.