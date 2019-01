Huszonhárom játékossal, de Macej nélkül utazott a DAC Belekbe

Tomasz Kucz, a DAC új szerzeménye

Az utazó keret – kapusok: Jedlička, Slančík, Kucz; mezőnyjátékosok: Šatka, Huk, Koštrna, Vida Kristopher, Čmelík, Davis, Kalmár, Blackman, Kone, Šimčák, Bilenkyi, Tretyakov, Herc, Csóka, Vida Máté, Baumgartner, Nagy, Kelemen, Malý, Ayong.

„Eddig főleg nagy területeken edzettünk, hogy fejlesszük az állóképességet. Természetesen, a gyakorlásokon mindig ott volt a labda is, hiszen én futballtréner vagyok, nem atlétákat készítek fel. Törökországban már szűkíteni fogjuk a pályát. Négy felkészülési mérkőzésünk lesz a helyszínen, amelyekre rendesen fel kell készülnünk, hiszen nagyon jó ellenfelekkel játszunk majd. A három élvonalbeli csapat ellen a legjobb 12–14 játékos kap majd szerepet, nem szeretnék sokat variálni – nyilatkozta az elutazás előtt Peter Hyballa, a DAC német mestere a klub honlapjának. – Mindenki úgy készül, mint a szezon első mérkőzéseire, hiszen az edzőmeccsek is nagyon fontosak. Szeretném, ha ez egy remek tábor lenne, ahol a játékosok fel tudnának pörögni, és rá tudnának hangolódni a játékra. Vannak sérültjeink is, de ezek tipikusan a felkészülési időszak sérülései. Huszonhárom játékossal indultunk Törökországba, de a helyszínen valószínűleg csatlakozik még 1-2 új játékos is a kerethez.”

Csóka Dániel (Wolverhampton) és Bastian Karsten Ayong (Příbram) után a 19 éves lengyel Tomasz Kucz a sárga-kékek harmadik új szerzeménye, aki a Bayer Leverkusentől jött féléves vendégjátékra, és a DAC elővásárlási joggal rendelkezik a tehetséges hálóőrre. Kucz tizenhat éves koráig a varsói Polónia játékosa volt, aztán a Leverkusenhez igazolt. Ott találkozott Peter Hyballával, aki a 2015/16-os idényben az edzője volt az ifjúsági csapatnál. Stabil tagja a lengyel korosztályos válogatottaknak, jelenleg az U19-es együttesben szerepel. Ősszel a bundesligás csapattal készült, több bajnoki mérkőzésen is a kispadon kapott helyet.

A DAC négy edzőmeccset játszik Törökországban, szombaton a lengyel Lech Poznannal, jövő kedden a dán Esbjerggel, február 2-án, a román harmadik vonalban szereplő Csíkszeredával, február 4-én pedig a szlovén Olimpija Ljubljanával találkozik.

Még egy hír a sárga-kékek háza tájáról, a Ferencváros érdeklődött a panamai Eric Davis iránt, ám végül meggondolták magukat a zöld-fehérek, és nem tettek ajánlatot a 27 éves balhátvédért.