Hosszú Katinka megszerezte a magyar úszósport ezredik érmét

Hosszú Katinka két elsőséget gyűjtött be pénteken a Glasgow-ban zajló rövidpályás Európa-bajnokságon, ráadásul a 200 méter pillangót követő 100 méter vegyesen aratott diadalával megszerezte a magyar úszósport történetének ezredik érmét is. A háromszoros olimpiai bajnok mellett Jakabos Zsuzsanna és Lobanovszkij Maxim is gazdagodott egy-egy bronzéremmel.