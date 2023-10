Hornyák Bernadett: Szép hazai győzelmet arattunk

Bízik Réka révén már az első percben vezetéshez jutottak a hazaiak és az első félidőben nem adták ki kezükből a kezdeményezést, így folyamatosan növelték előnyüket. A kapuban Magera Noémi, ahogy mondani szokták „fogott, mint a zöld festék”, így nem meglepő módon a drukkerek a nevét is skandálni kezdték. A félidő első felében a már említett balszélső és a jobb oldali csapattársa, Juhos Kata vitték a hátukon a csapatot, de folyamatosan az átlövők is bemelegedtek, így Hornyák Bernadett és Eliška Desortová vették át a gólfelelősök szerepét. 16:6-nál volt először tízgólos a különbség, de a vendégek második időkérése sem segített, így a szünetben 22:13 állt az eredményjelzőn.

Az ímelyi Pastorek Edina vezetésével a második félidőt a vendégek kezdték jobban, de Debre Viktor 22:17-nél időt kért, ami után újra felpörgött a HC DAC. A vágsellyeieknél viszont elkapta a fonalat a kapuba becserélt Soňa Furgaláková, így állandósult az 5-6 gólos különbség. A játék képe a folytatásban sem változott, így a hazaiak megérdemelten győztek 34:28-ra.

„Az elején nagyon frissek voltunk, jól működött a védekezésünk és a kapusunk is jól védett, tulajdonképpen minden helyzetünkből gólt tudtunk lőni. Úgy gondolom, hogy a félidőben azt hittük, hogy ezt a mérkőzést már eldöntöttük és az ellenfelünk feltett kézzel fog kijönni az öltözőből. Én viszont pont erre számítottam, amit kaptam. Összeszorították a fogukat, feltámadtak és pillanatok alatt nagyon közel kerültek hozzánk. Akkor egy új mérkőzés kezdődött, de aztán folyamatosan tudtuk tartani az előnyünket, gólra góllal válaszoltunk. Az az eredmény született, aminek születni kellett. Ennél több talán nem is volt benne a meccsben” – értékelt lapunknak Debre Viktor, a hazaiak vezetőedzője.

A dunaszerdahelyiek egy hete Prágában 34:27-es vereséget szenvedtek el a Slavia ellen, ám ez szombaton nem látszott a játékukon. „Természetesen minél előbb túl akartunk lépni azon a meccsen, de egy vereséget megemészteni soha nem olyan könnyű. Beszéltünk a hibáinkról és úgy gondolom ezeket szépen sikerült is kijavítanunk. Szinte álomszerűen kezdtük a meccset, kis túlzással minden összejött. Félidőben tudtuk, hogy ez még nincs lejátszva, de mégis egy kicsit talán bennmaradtunk az öltözőben. A korai időkérés után viszont helyrerázódtunk, úgy érzem nagyot küzdöttünk és nagyon elfáradtunk. Összességében úgy gondolom, hogy egy szép hazai győzelmet arattunk – nyilatkozta a meccs után Hornyák Bernadett, aki az idei szezonban a korábban megszokott irányító poszt helyett legtöbbször átlövőként szerepel. – Élő Bea kiesésével (a jobbátlövő anyai örömek elé néz – szerk.) nincs balkezesünk, nekünk kell megoldanunk ezt a pozíciót is. Ez egy új dolog, de ebben a szezonban már szinte végig így, három jobbkezessel játszunk. Azt gondolom meg tudtuk szokni, belerázódtunk. Nincs hiányérzetem, hogy nem irányítóban játszok, ott próbálok jól teljesíteni, ahol lehetőséget kapok. Nem azt szoktam figyelni, hogy hány gólt lövök. Most is lehetett volna több is, talán három helyzetet is kihagytam, volt közte ziccer is, de elégedett vagyok, örülök, hogy így sikerült” – zárta beszélgetésünket a hét gólig jutó játékos.

„Az első félidőben, főleg az elején nagyon bealudtunk, ez volt a döntő, onnan nagyon hehéz volt visszajönni. Nem volt kapusteljesítményünk, de ez a védekezésből fakadt, nem tudtunk neki segíteni. A szünetben az edző letolással próbált motiválni minket. A második félidőben próbáltunk gyorsabb kézilabdát játszani, de nagyon nagy volt a különbség, így nem tudtuk behozni a lemaradást. Azt viszont kimondhatjuk, hogy akkor már jól játszottunk” – foglalta össze a találkozót a vendégek szemszögéből a három góllal záró Pastorek Edina.