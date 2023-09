Hátrányból fordítva győzött Szerbiában a magyar válogatott

Az európai szövetség zárt kapus büntetése miatt – márciusban a szerb szurkolók diszkriminatív rigmusokat skandáltak a Montenegró ellen 2–0-ra megnyert találkozón –, kizárólag gyerekek látogathattak ki a csoportrangadóra, ők nagyjából tízezren az egyik hosszanti lelátót töltötték meg. Bár a Rajko Mitic Stadionban megszokott pokoli hangulatot nem tudtak teremteni, de a 2010-es, dél-afrikai világbajnokságon megismert vuvuzelával állandó alapzajt szolgáltattak és időnként az ország nevét skandálták.

A magyarok kifejezetten bátran kezdtek, több ígéretes akció futott végig a jobb oldalon, de a beadások nem voltak pontosak, így helyzet nem alakult ki. Dibusz rossz kirúgását viszont azonnal megbüntették a szerbek, akik első helyzetükből vezetést szereztek, így Marco Rossi tanítványai első góljukat kapták a selejtezősorozatban. Nem sokkal később majdnem jött a második is, mert Radonjic gyönyörű csellel került a magyar védelem mögé, azonban a centerezést követően Vlahovic csak az oldalhálóba lőtt. Miután rendezte sorait a magyar csapat, többnyire mezőnyjátékkal teltek a percek, mindkét félnek a jobb oldala volt aktívabb, de nagyobb veszély a szórványos szerb támadásokban volt, amikor sikerült jó ütemben a magyar védelem mögé játszani a labdát. Támadásban továbbra is bátran, kombinatívan próbáltak játszani a magyarok, s amint egymás után sikerültek a cselek és a kulcspasszok, három perc alatt összejött a fordítás is, így a szünetre már a vendégek vonulhattak előnnyel.

A hazai szakvezető kettős cserével próbálta frissíteni a csapatát, amely a második félidő kezdetén magához ragadta a kezdeményezést és az első percekben először futballozott fölényben, de a magyar védelem – legfőképpen Dibusz vezetésével – állta a sarat. A ferencvárosi kapus kétszer is bravúrral védett, a többi alkalommal pedig a szerb befejezések voltak pontatlanok. Negyedóra elteltével enyhült a nyomás a magyar kapun, sikerült valamelyest többet birtokolni a labdát, illetve tördelni a játékot. A szerb gárda lendülete kissé meg is tört, de Vlahovicnak így is volt egy ziccere, azonban közelről mellé fejelt. Bár a hajrában ismét fölénybe kerültek a szerbek, a magyar védelem kifejezetten stabil volt, egyedül Szalai Attila bizonytalankodott, de ezt nem tudták kihasználni a hazaiak, így a magyar válogatott megszerezte mindhárom pontot a belgrádi csoportrangadón.