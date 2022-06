Hatodszor nyerne BL-t az ETO

A budapesti négyes döntőt nem a legjobb előjelekkel várhatják a győriek, hiszen a Magyar Kupa múlt vasárnapi fináléjában alulmaradtak a Ferencvárossal szemben (26:22). Ambros Martín, az ETO edzője a döntő után elmondta, hogy egy ilyen vereség rányomhatja a bélyegét az önbizalmukra is. Ami ennél is aggasztóbb a mondhatni hazai pályán elődöntőző klub számára, hogy az utóbbi időben izomsérüléssel bajlódik irányítójuk, Stine Oftedal, aki az FTC elleni mérkőzésen is csak bő 18 percet töltött a pályán. A győriek éppen ezért többször három átlövővel játszottak a belső posztokon, ahol Cristiansen és Ryu eredményes is tudott lenni, de a szélről nem jöttek a gólok, amire egészen biztosan szükség lenne a dánok elleni elődöntőben.

„Nagyon speciális időszak ez számunkra. Három hét alatt a bajnoki cím megszerzése és a kupadöntő után vár ránk a Final4. Most már tudjuk, hogy milyen nyerni és milyen veszíteni is. Bízom benne, hogy a vereség is erőt tud nekünk adni, mert hasonlóan nehéz mérkőzések várnak majd ránk a Bajnokok Ligájában is. Ezeket csak a legjobb tudja megnyerni és remélem, mi leszünk a legjobbak” – nyilatkozta Faluvégi Dorottya, az ETO jobbszélsője.

A Győr és az Esbjerg eddig mindössze kétszer találkozott egymással még 2017-ben. Akkor mindkét találkozón magabiztos győri siker született, idegenben 32:26-ra, otthon 33:22-re nyertek. Azóta mindkét csapat alaposan átalakult, a dánok ebben a szezonban megnyerték a csoportjukat, ahol hazai pályán 6 góllal győzték le a Ferencvárost, Budapesten pedig döntetlent játszottak.

„Nagyon izgalmas lesz ez a párharc, hiszen ebben az évadban nem találkoztunk. Az Esbjerg nagyon jó csapat, játékosai sokat futnak, erre fel kell készülnünk, de bízom a csapatban, jó formában vagyunk, keményen dolgoztunk ebben az idényben, s hiszem, a döntőig tudjuk tartani ezt a szintet” – mondta még a sorsolást követően Fodor Csenge, a győriek balszélsője.

Az ETO 14. alkalommal lesz ott a BL négyes döntőjében, eddig nyolcszor jutottak döntőbe és ötször emelhették magasba a legértékesebb európai klubtrófeát.

A másik ágon az aktuális forma alapján a norvég Kristianstad tűnik egy picit esélyesebbnek, a csoportkörben azonban mindkétszer vereséget szenvedtek a francia Metztől. A bronzmérkőzés vasárnap 15.15-kor, a döntő 18 órakor kezdődik a budapesti MVM Dome-ban.