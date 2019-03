Hamšík nyolcadszor lett az év futballistája Szlovákiában

Ahogy egy évvel ezelőtt, a 2018-as év értékelésekor is Marek Hamšík, Milan Škriniar, Stanislav Lobotka volt az első három sorrendje az Év futballistája-ankéton. Nehezebb volt most megszerezni a trófeát, mint egy éve?

Megvédeni egy címet mindig nehezebb, mint először megszerezni, úgyhogy évről évre nehezebb a dolgom. Škrinka és Stanley már a sarkamban vannak, övék a jövő. Škriniar kiváló formában játszik az olasz bajnokságban, és Európa legjobb középhátvédei közé tartozik, Lobotka pedig a spanyol ligában bizonyítja nagyszerű képességeit.

A pódiumon állva viccesen megjegyezte, azzal, hogy januárban Nápolyból a kínai Ta-lien I-fang együtteséhez távozott, lehet, hogy elúszott az esélye az újabb ankétgyőzelemre…

Ezzel számolni kell, nem járok a fellegekben. Ez az átigazolás megszakíthatja a trófeáim sorát. De ki tudja, ha a kínai bajnokságban lövök 30 gólt, akkor talán ismét megnyerhetem az ankétot.

A korábbi években mindig nagy célként nevezte meg az olasz bajnoki címet, de ez az álma végül nem teljesült. Most mik a vágyai?

Még nem voltam soha bajnok, úgyhogy bízom benne, hogy talán Kínában összejöhet. Igaz, ez a klub szinte még alakulófélben van, de a klubelnöknek az a célja, hogy öt éven belül meghatározó egyesület legyen Kínában és egész Ázsiában is. Komoly átigazolásokat hajtottak végre, Európából és Kínából is remek játékosokat hoztak, úgyhogy bizakodom.

Hat éve uralja az Év futballistája-ankétot, azóta gyakorlatilag Hamšík-korszakról beszélhetünk. Mit jelent ez önnek?

Ez valami hihetetlen, korábban sosem álmodtam erről. Talán most még nem is tudatosítom annyira, de ahogyan telnek az évnek, úgy fogom még inkább értékelni, mit értem el. Nagyon büszke vagyok, nagy megtiszteltetés átvenni ezt a trófeát.

Pedig már hozzászokhatott az érzéshez…

De az ilyesmit nem lehet megszokni vagy megunni, ez mindig különleges pillanat.

Mit tart a legnagyobb 2018-as sikerének?

A Napoli sajnos most is csak a második helyen végzett a bajnokságban a Juventus mögött. De megdöntöttem Maradona rekordját a Napoli színeiben játszott meccsek tekintetében, és nagyszerű mérkőzéseket játszottunk a Bajnokok Ligájában is, például a Liverpool vagy a Paris Saint-Germain ellen. Tényleg sikeres szezon volt.

Mik a 2019-es célkitűzései?

Szeretnék mielőbb gólt rúgni a kínai bajnokságban, a válogatottal pedig megpróbáljuk kiharcolni az Eb-szereplést. Azért is szeretnék még válogatott lenni, mert szeretnék újra hasonló örömet átélni, mint amilyet már kétszer megtapasztalhattunk, amikor kijutottunk a 2010-es vb-re, aztán a 2016-os Eb-re. Most is mindent meg fogunk tenni a sikerért, még ha tudjuk is, hogy nem lesz könnyű út. ⋌(bt)