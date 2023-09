Győztes rangadóval kezdte a szezont a HC DAC

„Nemcsak a szurkolók szempontjából, de szakmailag is jó meccs volt, főleg így, hogy nyertünk. Nagyon erős csapatot vertünk meg, és álmaimban sem gondoltam, hogy ez ennyire simára fog sikeredni. Bár a végén felhoztuk az ellenfelünket a figyelmetlenségeinkkel, de összességében a védekezésünk a kapusunkkal együtt jól működött. Amikor elmentünk hét góllal, már azt hittük, hogy megnyertük a mérkőzést, de visszaengedtünk az ellenfelünket, és a végén még kőkeményen meg kellett küzdeni, hogy nyerjünk. Így utólag nagyon jó, hogy egy rangadóval kezdődött a szezon, de egyébként nem kellemes így kezdeni. Jobb, ha az első ellenfél egy olyan csapat, amely nem képvisel ilyen játékerőt, mint a Michalovce. Most ezt dobta a sorsolás, kár ezzel foglalkozni” – mondta lapunknak Debre Viktor, aki kérdésünkre válaszolva hozzátette, hogy az új igazolások közül Valéria Policarpo játékának kedvezett, hogy óriási területek nyíltak a védők között, gyorsaságával pedig jól használta ki a kínálkozó lehetőségeket.

Élvezték a játékot

A kapuban Magera Noémi át tudta menteni a bajnoki döntőben mutatott formáját az új szezonra. A Dunaszerdahelyen harmadik szezonját kezdő játékos azonban nem volt teljesen elégedett a teljesítményével. „A megszokott módon készültem most is, mint például a bajnoki döntőben. Gyuri (Hudák Juraj kapusedző – szerk.) megvágja nekem a lövéseket és azt kielemzem, de különösebben nem készültem rájuk, hiszen sokat játszottunk velük az elmúlt időszakban. A felkészülésből jól jöttünk ki, jól csináltuk végig, így ez kezdésnek szuper volt. Élvezem a kézilabdát, ezért is csinálom, de sokkal koncentráltabban és fegyelmezetten kell a pályán lenni, most azért volt néhány hiányosságom – nyilatkozta a rangadó után Magera, akit arról is kérdeztünk, mennyire tudatos, hogy egy-egy védés után próbálja hergelni saját magát és egyben egy-egy kiáltással elbizonytalanítani az ellenfelet is. – Elsősorban az extázisnak köszönhető, de egyébként tanították is ezt itt nekem. Azt mondták, nem vagyok elég harcias, ebbe is bele kellett jönnöm” – zárta beszélgetésünket a mosolygós kapus.

„Nem biztos, hogy szerencsés volt a sorsolás, hogy egy nagy rangadóval kezdtünk. Ennek a két csapatnak a meccse mindig nagyon fontos címekről dönt. Nagyon készültünk rá, és az volt a lényeg, hogy lelkesedésben és akaratban mi nyerjük a csatát. Természetesen mindenki nagyon boldog, hogy a két pont a miénk – avatta be az Új Szó olvasóit a szezon első mérkőzésének lélektanába a hét gólt szerző Juhos Kata. – Elmondható, hogy minden meccsen szinte telt ház van, nagyon jó a hangulat és nagyon sokat segít a támogatás, a biztatás, amit kapunk, és ezt nagyon élvezzük. Szerintem a szurkolók is várták már, hogy kezdődjön a bajnokság és természetesen mi is” – zárta a csapatkapitány, aki gyermeke társaságában is profin válaszolt kérdéseinkre.

Nehéz lenne a meccs legjobbja címet nem Bízik Rékának adni. A kilenc gólig jutó szélső remekelt a meccsen. „Nagyon nehéz volt, ahogy számítottunk is rá. Fejben készültünk, hogy ez szinte egy címvédéssel lesz egyenlő. Nem örültünk a sorsolásnak, hogy elsőre pont a nagymihályiakat kaptuk. Most a meccs után ellenben már örülünk, hogy túl vagyunk rajta és hogy győztesen jöttünk ki belőle. De egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz meccs van mögöttünk. Annak ellenére, hogy vezettünk több góllal is, nem mondanám, hogy könnyű volt, mert a végére már nagyon elfáradtunk – értékelt az ellenfél kíméletlen játékának nyomait is magán viselő szélső, aki a kemény párharcok ellenére is szemmel láthatóan élvezte a játékot. – Mind örülünk, hogy vége a hosszú alapozásnak. Más rendszerbe állunk be ilyenkor, és végre rápihentebben játszhatunk, mint a felkészülés alatt. Most, hogy bajnokként zártuk az előző évet, kicsit felszabadultabbak vagyunk, jobban élvezzük a játékot és ezzel én is így voltam” – zárta Bízik Réka, aki interjúnk után néhány perccel már Debre Viktor értékelését hallgatta, aki azzal kezdte a játékosoknak intézett szavait, hogy a hozzáállással elégedett volt. A HC DAC legközelebb vasárnap a Kynžvart otthonában lép pályára.