Győztek a komáromi röpisek

Az erőviszonyokat tekintve az eredmény már a mérkőzés előtt is feltételezhető volt, hiszen az újjáépített Duna-parti gárda összetétele elárulja, hogy a komáromi csapat bármelyik vetélytársának méltó ellenfele lehet a 2019/20-as idényben. Volt és jelenlegi válogatott játékosok is szép számban vannak a keretben: František Ogurčák, Peter Kašper, a válogatott rekorder Juraj Zaťko, Matej Kubš, Martin Turis. A fiatalabb feltörő generáció is jelen van, a röplabdarajongók ismerik Petráš, Tarabus, Jalovecký, Százvai nevét a korábbi élvonalbeli mérkőzésekről. A tavalyi szezon után továbbra is Komáromban folytatja Forró Balázs, Martin Slezák és Juraj Rak is. Robin Pělucha vezetőedző is sokadik szezonját kezdi meg Komáromban.



A mérkőzés három játszmájában mindkét csapat igyekezett a teljesítőképessége szintjén játszani, bár a minőségbeli különbség végig érezhető volt. Szép szervákat láttunk, 5-6 érintéses labdamenetek voltak, ötletes megoldások mindkét oldalon, minden pontért megdolgoztak a csapatok. A meccsnek az volt a pikantériája, hogy a fiatalok válogatottjában a tavalyi komáromi extraligás csapatból két hazai nevelésű játékos is játszott. Sánta János és Pati Nagy Simon játékukkal bizonyították, hogy helyük van a válogatottban. Egy néző meg is jegyezte: most Komárom játszik Komárom ellen. Az ifjúsági válogatott gerincét a trencséni fiatalok alkották. A mérkőzés hangulatából arra is lehet következtetni, hogy a Duna-parti városban a 2019/20-as idényben tüzes röplabdacsaták várhatók – országos élvonalbeli sportról van szó –, amelyek nagyobb közönséget is megérdemelnének a harmincötezer lélekszámú városban.