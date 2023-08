Győzelemmel debütált a KFC Vágsellyén

A III. ligában szereplő helyi együttes stadionjában kiváló állapotú gyepszönyeg várta a csapatokat – és meglepően szép számú nézősereg. 530-an voltak kíváncsiak a szombat délutáni bajnokira, melyre a KFC szurkolói buszt is indított. Így is voltak, akik autóval érkeztek a mátyusföldi városba, s összességében a lelátói hangerő talán nagyobbnak is bizonyult, mint Komáromban szokott lenni.

A komáromi lila-fehérek, nagy rohamokkal kezdték első hazai meccsüket a ligaújonc ellen. A kezdőrúgás után az első támadásnál a felezővonaltól jött egy hosszú passz Némethtől, amelyet Šmehyl mesterien húzott le, s egy félfordulat után 14 méterről leadott éles lövése a bal kapufán csattant. Nem kellett sokat várni a következő gólhelyzetre sem. A 8. percben a jobb oldalról Šmehyl Bayemi elé talált a tizenhatosba, aki a 11-es pont közeléből Marek Hamrák kapus kezébe lőtt. A két gólhelyzet felébresztette a vendégeket, és az első negyedóra végén kétszer is bravúrt kellett bemutatnia Filip Glubáčnak, a hazaiak újonc hálóőrének, hogy Jakub Škovran ne szerezzen vezetést a vendégeknek.

Ezután a komáromiak átvették a játék irányítását. A 20. percben a Kassáról érkezett Voleský hagyott ki egy ziccert, két perccel később pedig a mezőny egyik legjobbja, Ganbayar lövését védte jó érzékkel Hamrák. A kihagyott helyzetek után megint a vendégek veszélyeztették Glubáč kapuját, egy perc alatt három szögletet is rúgtak. Az első félidő utolsó 10 perce a komáromiaké volt. A 38. percben Voleský kapott egy jó labdát a tizenhatos vonalra, egyből lőtt, de alaposan fölé durrantott. A 40. percben a Duna-partiak fölényét siker koronázta. A végig jól osztogató Šmehyl a jobb oldalról pontosan ívelt a másik oldalra, ahová Ganbayar érkezett, és az ötös sarkáról a bal alsó sarokba fejelt, a hetedik gólhelyzetből – 1:0.

A második félidőben nem változott a játék képe, a komáromiak irányítottak, a vendégek javarészt – egy kis bírói segédlettel minden eszközzel – hatékonyan védekeztek. Az 50. percben a sokadik komáromi szöglet után Šimko centiméterekkel fejelt fölé. Pár perccel később Bayemi–Ganbayar összjáték után az utóbbi 10 méterről nem találta el a kaput. A 65. percben Németh Tamás a jobb oldalról eresztett meg egy éles lapos lövést a hosszú sarokra, amely a kapufát súrolva hagyta el a játékteret.

Radványi Miklós vezetőedző megúnva a sok kihagyott helyzetet hármas cserét hajtott végre, lehívta Voleskýt, Bayemit, s valamivel később a sokat dolgozott Šmehylt, és beküldte Pastoreket, Antalt és Adayilót. A frissítés jól jött, az utolsó 20 percben láthatóan felgyorsult a hazaiak játéka. Különösen Adaylo tette színesebbé a játékot. Szaporodtak a hazai támadások. A 76. percben Németh a szögletet két méterre passzolta Šmehylnek, aki a labdát az ötösre tekerte, onnan pedig a középhátvéd Martin Šimko a hálóba fejelte – 2:0. A meccs eldőlt, de a komáromiak tovább rohamoztak. A 80. percben a beállt Pastorek került a tizenhatoson belül gólhelyzetbe, de helyezett lövését Hamrák bravúrral lehúzta. A 88. percben érett a harmadik gól is, Adayilo ravasz passzával a jobb oldalon Antal húzott el, a védőjét faképnél hagyta, aki 14 méterre a kaputól visszahúzta a komáromiak 77-esének bokáját. A bíró tizenegyes helyett az iglóiaknak fújt szabadrúgást. A komáromiaknak a 3 perces ráadásban még volt egy helyzetük, de a jobbról belőtt labdát Pastorek csukafejessel hajszálnyira nem érte el.