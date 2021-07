Gombosék két tornát áldoznak fel Tokióért

Az utóbbi hetekben az olimpiai tenisztorna kapcsán a részvételüket lemondó sztárok nevei sorjáznak a médiában. Mennyire téma ez szakmai körökben?

Nem igazán foglalkoztunk vele. Minden olimpián hasonló a helyzet, mert a teniszezők versenynaptára eléggé zsúfolt, összehasonlítva más sportágakéval. Sokaknak nem passzol a programjába az olimpiai tenisztorna. Főleg akik már szerepeltek ötkarikás játékokon korábban, könnyebb szívvel részesítik előnyben a saját versenynaptárukat. Szinte mindig más borításon rendezik az olimpiai tornát, mint amilyennek a szezonja van, ami szintén közrejátszik sokak nemleges döntésében.

Ez most is így lesz, Gombos Norbertnek is a bastadi salak után a tokiói kemény borításhoz kell alkalmazkodnia. Mennyi információjuk van magáról a helyszínről?

Ha jól tudom, abban a létesítményben lesznek a meccsek, ahol a megszokott tokiói ATP-tornát szokták rendezni, annyi különbséggel, hogy az olimpia miatt felújították az egész létesítményt. A közlekedés is rendben lesz, nagyjából 20 percre leszünk elszállásolva helyszíntől, azaz egész jónak tűnik a logisztika. Meglátjuk, a járvány miatti ellenőrzések mennyit rontanak a helyzeten.

Nehéz lesz átállnia védencének kemény borításra?

Ez minden teniszezőnél nagyon egyéni. Kicsit megsínyli a szervezetük, mert máshogy kell játszani salakon és máshogy kemény borításon. Nekünk egész jól beleillik a terveinkbe ez az átmenet, mert Tokió után az amerikai, kemény borítású tornákat terveztük be. Ha nem lenne az olimpiai torna, alighanem még két salakos versenyt bevállaltunk volna, így ezt a kettőt feláldoztuk az ötkarikás viadalért.

Milyen formában vág neki az olimpiának Gombos?

Idén nem játszik rosszul. A legjobb eredményeit salakon érte el, a füves pályás idénye nem sikerült annyira jól. Nem volt ideális az átmenet a borítások között, és közben megszületett Norbi kisfia is, elég hektikus időszak volt. Bastadban most salakon jól megy neki a játék, komoly ellenfeleket, Cuevast és Ruusuvuorit legyőzve már negyeddöntős. Reméljük, a kemény borításra is jól fog adaptálódni.

Milyen célokat tűzhet ki maga elé Tokióban?

Csak azt tudom mondani, hogy minden megnyert meccsnek nagyon fogunk örülni. Konkrét célunk nincs.

Párosban Filip Polášek és Lukáš Klein indul a férfitornán. Ők mire lehetnek képesek?

Szerintem meglephetik a közvéleményt és nagyon jó eredményt is elérhetnek.

Ki nyeri ön szerint az olimpiai tornát a férfiaknál?

Hú, ez nagyon nehéz kérdés… Ha végül Novak Djokovics vállalja a szereplést, akkor rá voksolok.