Gombos: szenzációt akartam, sajnos nem sikerült

A Rafael Nadal Openen Gombos Norbert 3. kiemelt volt, és a világranglistán jelenleg a 115. helyen áll. Az egykori világelső ezen a challenger-tornán sem volt kiemelt, hiszen jelenleg a 328. a ranglistán.

A szlovákiai magyar teniszező végig kiegyenlített ellenfele volt a skótnak, az első szettet 6:3-ra bukta el, a második pedig még szorosabb volt, azt végül 6:4-re nyerte Murray.



„Még sosem játszottam olyan nagy játékosokkal, mint Djokovics, Federer vagy Nadal. Ezért nagyon örültem, hogy Andy Murray-vel teniszezhettem. Óriási élmény volt. Tudtam, hogy nagyon jó hangulatú mérkőzés lesz, az esti programban meccseltünk, villanyfényél, és nagyon sok néző volt a mérkőzésen - mondta Gombos. - Nagyon nehéz meccs volt. Többen mondták, hogy a csípőműtétje után már nem olyan gyors a mozgása, de szerintem még most is nagyon jól játszik, nagyon jól olvassa a játékot, és nagyon nehéz neki nyerőt ütni. A szerváimra is nagyon jó ritörnökkel válaszolt, és a hosszabb labdamenetekben sem lehetett megzavarni. De a döntő fontosságú az volt, hogy jó szervákat adott, amikre nem tudtam válaszolni. Le akartam győzni, szenzációt akartam, de sajnos nem sikerült, el kell ismerni, hogy ő volt a jobb, ő játszott jobban."



Andy Murray 14 év után játszott ismét challenger-tornát. Saját elmondása szerint azért választotta inkább a Rafael Nadal Opent a US Open helyett, mert fizikálisan még nem áll készen egy esetleges ötszettes mérkőzésre.

Gombos Norbert legközelebb Franciaországban, a Cassis Openen vehet majd részt, szintén kemény borításon. Ezután pedig a svájciak elleni Davis-kupa-meccs következhet.