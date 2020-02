Gombos: „Mindig szerettem volna az Australian Openen a főtáblán játszani”

Karrierje során most először játszott Melbourne-ben a főtáblán. Sajnos 3:2-re kikapott a spanyol Davidovich Fokinától. Meséljen kicsit a meccsről, és hogy milyen érzés volt főtáblázni Melbourne-ben.

Nagyon jó érzés volt. Nagyon örültem, hogy bejutottam a főtáblára, mert nagyon szeretem az Australian Opent. Szerintem ez az egyik legjobb torna a világon, és mindig is szerettem volna itt a főtáblán játszani. Csalódott voltam, hogy az év végén nem kerültem be a top 100-ba, de ez a szereplés most kárpótolt.

Sajnos az első meccsen öt szettben kikaptam Fokinától, de szerintem nagyon jól játszottam. Kár, hogy nem sikerült behoznom a negyedik szettet, pedig volt rá sanszom. Utána az ellenfelem brékelt engem, és nagyon jól kezdett játszani egészen a meccs végéig.

A kvalifikációban három meccset is megnyert. Mi változott, hogy most sikerült feljutnia a főtáblára?

Az AusOpen előtti tornán már az első körben kiestem. Ezután nagyon sokat kezdtünk edzeni kinti pályákon Ausztráliában, mert Pozsonyban csarnokban játszom legtöbbször. Kint más a játék, süt a nap, és nagyon sokat fúj a szél. Kellett javítani a játékomon. Szerencsére sikerült, mert nagyon koncentrált voltam az edzéseken. A kvalifikáció első körében olyan ellenfelem volt, aki nem volt tipikusan kemény pályás játékos, jobban szerette a salakot. Győztem, és ez nagy lökést adott. Valószínűleg ezek miatt sikerült elérnem a főtáblát



A játéka mely elemein kellett javítani?

Leginkább, hogy ne idegeskedjem azon, hogy az ellenfelem hogyan játszik, és, hogy jobb-e nálam. Saját magamra kell jobban odafigyelnem, azokra a dolgokra kell összpontosítanom, ami segít, hogy jobb legyen a játékom. Minden egyes labdára jobban kell koncentrálnom, mert bármelyik változtathat a mérkőzés alakulásán.

Sokat dolgoztunk az edzőmmel a szervámon is. Jobbak is voltak az adogatásaim a meccseken.

Jelenleg 104. a világranglistán. 2017-ben már volt egyszer a 80. hely környékén. Idén is az a cél, hogy elérjen erre a szintre?

Persze. Most úgy érzem, jó úton vagyok, hogy ismét bejussak a top 100-ba. Szerintem most eléggé jól játszok, ha így fogok továbbra is figyelni a játékomra, és stabil maradok az év közben, akkor elérhetem ezt a szintet.