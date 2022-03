Gombos csúcsjátékos ellen kezd Pozsonyban

A Chile elleni, tavaly szeptemberi győztes meccsen élete teljesítményét nyújtotta. Mennyire jelent terhet az, hogy Cristian Garin (26.) skalpja után esetleg ismét öntől várja a bravúrt az olaszok ellen a közvélemény?

A Chile elleni volt karrierem egyik legjobb meccse, de ez egy más szituáció. Nem szabad annyira nyomás alá helyezni magam. Tavaly a Davis-kupa után a Slovak Openen nem játszottam túl jól, mert mindenki azzal volt még elfoglalva, néhány nappal korábban milyen jó voltam. Így aztán én is sokat vártam magamtól a pozsonyi tornán, nyomás alatt voltam, és nem teniszeztem jól. Ezért is akarok most erre a dologra különösen figyelni.

Milyen formában érzi magát a hétvégi találkozók előtt?

A szezon elég jól kezdődött számomra Ausztráliában. Aztán az újabb oltásra kellett mennem. Sajnos megbetegedtem, nem covidos voltam, de elveszítettem három hetet. Utána indultam két franciaországi tornán, de Marseille-ben és Pau-ban is kikaptam az első fordulóban. De jól teniszeztem, jó meccseket játszottam nehéz ellenfelek, az orosz Ilja Ivaska és a francia Lucas Pouille ellen. Jó formában érzem magam, a Davis-kupára való felkészülés is jól sikerült. Remélem, hogy nyerni tud a csapat.

Az olaszok két sztárja, Jannik Sinner és Lorenso Sonego (21.) közül melyikük stílusa fekszik önnek jobban?

Ezt igen nehéz megmondani. Jannik egy stabil top 10-es játékos, ilyen magasan jegyzett teniszezők ellen még nem sokszor játszhattam. Már találkoztam vele két éve Marseille-ben, tudom, mire számíthatok tőle, azért is, mert sokat edzettünk együtt korábban. Kiegyenlített meccs volt az, csak néhány labda döntött a javára. Tóth Tibor szövetségi kapitánnyal, egyben edzőmmel majd visszatérünk hozzá, hogy megfelelő taktikát dolgozhassunk ki Sinner ellen, aki akkor a 60. hely körül volt a világranglistán.

Sonegóval már háromszor teniszeztem, igaz, csak kettő meccsre emlékszem. Azok igen nagy derbik voltak, Lorenzo hatalmas küzdő, minden egyes labdárt nagyon hajt. 2017-ben az olasz Ortiseiben 6:2, 5:2-re vezettem, de balszerencsésen, meccslabdákról kikaptam tőle. Egyébként aztán megnyerte az egész challengert. Egy évre rá Melbourne-ben is találkoztunk. Akkor viszont nekem sikerült meccslabdákat hárítanom és fordítanom a harmadik szettben 5:2-es hátrányból.

Nehéz jósolni, mi lesz most. Én otthon mindig jól játszom, győztem már le nagy neveket. Remélem, sikerül ezúttal is, nagyon boldog lennék.

Most ön kezdi a párharcot pénteken, csapata második számú játékosaként, Chile ellen Alex Molčané volt az első meccs. Mennyit számít a sorrend?

Nagy különbség nincs közte. Kezdeni annyiból jobb, hogy megvan a pontos időpont, amihez jobban fel lehet építeni az ember napját. De számomra viszonylag lényegtelen, mikor játszom. Az a fontos, hogy úgy teljesítsek, hogy Alex kicsit nyugodtabban tudjon utánam pályára lépni.