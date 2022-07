Forma–1: Óriási baleset miatt félbeszakadt a Brit Nagydíj a rajt után (VIDEÓ)

A televíziós közvetítésben nem ismételték meg a startnál történt esetet, de Csou Kuan-jü, az Alfa Romeo kínai versenyzője hatalmasat bukott, versenyautója fejjel lefelé repült ki a bukótérbe az első kanyarban.

A viadalt azonnal félbeszakították, több mint tíz perccel később a Sky Sports az Alfa Romeo istállóra hivatkozva azt írta, a pilóta jól van, de hordágyon vitték el a baleset helyszínéről.

A rajt után a világbajnoki címvédő Max Verstappen állt az élre, míg a pole pozícióból startoló Carlos Sainz Jr. (Ferrari) második, a hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton (Mercedes) harmadik volt.

I hope Zhou is okay after that crash it was worse than it looked #BritishGP pic.twitter.com/RI0Z1WQ7AU