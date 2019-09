Forma–1-es Olasz Nagydíj a tévében

Az Olasz Nagydíj mellett EB-selejtezőket és az US Open tenisztorna férfi döntőjét is mutatja vasárnap a tévé.

Sport a tévében:

7.30 – SPORT 2 (magyar): 34. Wizz Air Budapest Félmaraton

8.50 – ČT SPORT: Kajak-kenu-Vk, Csehország

9.15 – M4 SPORT, SPORT 2 (cseh): Autósport, Forma–3, Olasz Nagydíj, 2. futam

10.00 – M4 SPORT: Venezuela– Oroszország férfikosárlabda-vb-középdöntő, Kína

10.30 – ČT SPORT: Puerto Rico– Olaszország férfikosárlabda-vb-középdöntő, Kína

10.45 – SPORT 2 (cseh): Autósport, Forma–2, Olasz Nagydíj, 2. futam

11.50 – ČT SPORT: Kajak-kenu-Vk, Csehország

11.55 – EUROSPORT 1: Autósport, Porsche Szuperkupa, Monza

12.00 és 16.00 – EUROSPORT 2: Motorsport, motokrossz-vb, Afyonkarahisar

12.35 – DIGISPORT 1 (szlovák): Autósport, GT Cup Silverstone, 2. futam

12.55 – EUROSPORT 1: Vuelta a Espana kerékpárverseny, 15. szakasz

13.00 – ARENA SPORT 1: European Darts Tour, 2. forduló

13.10 – SPÍLER 1 TV: Motorsport, supersport-vb, Algarve

13.30 és 16.00 – SPORT 2 (magyar): Női kézilabda BL-selejtező

13.45 – SPORT 1 (cseh): Liberec– Lulea Bajnokok Ligája-hokimeccs

14.00 – ČT SPORT: Lengyelország– Argentína, Kína–Nigéria, Irán– Fülöp-szigetek férfikosárlabda-vb-meccsek felváltva, Kína

14.30 – EUROSPORT 2: Tour of Britain kerékpárverseny, 2. szakasz

14.45 – M4 SPORT, SPORT 2 (cseh): Forma–1, Olasz Nagydíj, futam

14.50 – DIGISPORT 1 (szlovák): Autósport, Euroformula Silverstone, 2. futam

14.55 és 17.45 – DIGISPORT 1 (magyar): Jégkorong, Ifj. Ocskay Gábor Emléktorna, bronzmérkőzés és döntő

14.55 – SPÍLER 1 TV: Motorsport, superbike-vb, Algarve, 2. futam

15.00 – SPORT 1 (magyar): Örményország–Bosznia-Hercegovina labdarúgó Eb-selejtező

15.50 – DIGISPORT 1 (szlovák): Autósport, International GT Open Silverstone, 2. futam

16.30 – ČT SPORT: Kajak-kenu-Vk, Csehország

16.45 – SPORT 1 (cseh): Třinec– Yuonst Mins BL-hokimeccs

17.30 – EUROSPORT 2: Motorsport, superbike brit bajnokság, Oulton Park

18.00 – SPORT 1 (magyar): Grúzia– Dánia labdarúgó Eb-selejtező

18.15 – M4 SPORT: Öttusa-vb, Budapest, vegyes váltó döntő, kombinált szám

18.30 – STV 2, ČT SPORT: Női röplabda-Eb-döntő

19.00 – SPORT 2 (magyar): Jacksonville–Kansas City amerikaifoci NFL-meccs, alapszakasz

19.00 és 22.00 – EUROSPORT 1: Tenisz, US Open, női páros és férfi döntő

19.00 – ARENA SPORT 1: Nasice– Tatran Prešov kézilabda SEHA Liga-meccs

19.15 – ARENA SPORT 2: European Darts Tour, 2. forduló

20.45 – SPORT 1 (cseh): Svédország–Norvégia labdarúgó Eb-selejtező

20.45 – SPORT 1 (magyar), SPORT 2 (cseh): Finnország– Olaszország labdarúgó Eb-selejtező

20.45 – ARENA SPORT 1: European Darts Tour, 2. forduló

22.30 – SPORT 2 (magyar, cseh): Dallas–New York amerikaifoci NFL-meccs, alapszakasz

2.15 (hétfő) – SPORT 2 (cseh): New England–Pittsburgh amerikaifoci NFL-meccs, alapszakasz