Fogathajtás Alsószeliben – ezúttal futball nélkül

Szombaton (kezdés: 11.00) a helyi futballpályán találkozik a mezőny.

„Lesz kétfordulós akadályhajtás egyszeri összevetéssel és vadászhajtás is, amely a legérdekesebb versenynek tűnik. Jó viszonyban vagyunk a magyarországi hajtókkel, őket is várjuk, köztük Geröly Tibort, aki az utóbbi hetekben nem egy győzelmet aratott Dél-Szlovákiában – tudtuk meg Kajos Sándor házigazdától, aki szintén az indulók között szerepel, akárcsak lánya, Vivien. – Azelőtt mindig focival társítva zajlott nálunk a fogathajtás, ezúttal foci nem lesz, de a falu szívében most vannak a jurtanapok, így más érdekesség vonzhatja hozzánk az embereket, s közben kinézhetnek a futballpályán várható csatározásokra is. Izgalmasnak ígérkeznek, az összes dél-szlovákiai menővel.”