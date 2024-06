Foci-Eb: Nem bírtak az angolok a dánokkal

Az angolok ezt a találkozót is nagy iramban kezdték, és ezúttal is hamar megszerezték a vezetést, de ezután a dánok letámadtak és igyekeztek zavarba hozni az ellenfél védőit, aminek köszönhetően Hjulmand bombájával viszonylag hamar ki is egyenlítettek.

A folytatásban is lendületben maradt a dán válogatott, amely továbbra is nyomást helyezett az angolokra, Foden kapufája révén azonban utóbbiak álltak közelebb az újabb találathoz. A hajrára a szövetségi kapitányok cserékkel frissítettek együttesükön, és bár mindkét kapusnak akadt még védeni valója, az eredmény nem változott.

A csoportkör jövő keddi zárásán az angolok a szlovénokkal, a dánok a szerbekkel csapnak össze.