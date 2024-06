Foci-Eb: Ausztria magabiztosan legyőzte Lengyelországot

A tornát egyaránt egygólos vereséggel kezdő csapatok találkozója remek irámban kezdődött. Mindkét csapat gólra törően játszott, és előbb az osztrákok, majd a lengyelek találtak be. A rangos berlini női tenisztorna pénteki játéknapján több mérkőzés is elmaradt a szakadó eső miatt, ami csúszóssá tette az Olimpiai Stadion gyepszőnyegét is, de ez jót tett a játéknak, hiszen felgyorsította a labdát.

A második félidőben eleinte a lengyelek futballoztak veszélyesebben, de az osztrákok mindent kivédekeztek vagy megúsztak, sőt Baumgartner látványos góljával ismét vezetést szereztek. Ezután még sürgősebbé vált a gólszerzés a lengyel válogatottnak – ekkor már a csereként beállt Robert Lewandowski is a pályán volt –, amelynek a védelme azonban elkövetett egy hibát, amit Ausztria kihasznált és megduplázta a különbséget. Kétgólos előnyük tudatában nem álltak vissza védekezni az osztrákok, némileg váratlanul egyre-másra dolgozták ki ziccereiket, és bár újabb gólt nem szereztek, 1994 után tudták ismét legyőzni Lengyelországot.

Újabb vereségükkel a lengyelek a kiesés szélére sodródtak, az osztrákok azonban életben tartották továbbjutási esélyeiket.