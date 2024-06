Foci-Eb: A törökök győzelemmel kezdtek az Eb-újonc Grúzia ellen

A mérkőzés első félidejében lüktető volt a játék, a gólváltás mellett mindkét együttes előtt több nagy helyzet is adódott: a török kapusnak ziccert kellett védenie, míg csapattársai elöl egy kapufát és egy lesgólt is elértek.

A fordulás után is jobbára a törököknél volt a labda, ők diktálták a mérkőzést magas tempóját, és amikor tovább fokozták a nyomást, Güler révén újabb bombagóllal ismét előnybe kerültek. A grúziaiak kontráiban is benne volt a gólveszély, egy ilyen végén Kocsorasvili a felső lécet találta telibe, majd a hajrában többször is egyenlíthetett volna a torna egyetlen újonca, ám játékosai minden lehetőséget elpuskáztak, a törökök pedig az utolsó másodpercekben üres kapus góllal büntették meg őket.