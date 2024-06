Foci-Eb: Továbbjutott a szlovák válogatott

A frankfurti mrékőzés jó hangulatban kezdődött. A román drukkerek néhány füstbombát is be tudtak csempészni a stadionba és a kezdéskor be is gyújották őket.

Az első percekben a szlovák válogatott pontrúgások után próbált veszélyeztetni, de elmaradtak a pontos befejezések. Románia a 11. percben került először helyzetbe, de Dúbravka szépen védte Ratiu lövését. Bár mindkét csapat próbált zártan védekezni, negyedórát követően nem volt érzékelhető, hogy kiegyeztek volna egy mindkét fél számára kedvező döntetlenben.

A 22. percben Haraslín élesen középre lőtt szabadrúgása elment Hancko, Škriniar, Kucka és a kapu előtt is. Nem sok hiányzott a szlovák gólhoz, két perccel később pedig meg is született. Kucka jobbról érkező beadását a középen a védőjéről leváló Duda fejelte a román kapus mozgásával ellentétes irányban a kapuba, 1:0.

Tíz perccel később Hancko lábában akadt el Hagi, aki beesett a tizenhatoson belülre, de a játékvezető csak szabadrúgást ítélt. A VAR-vizsgálat után azonban kiderült, hogy a szabálytalanság a tizenhatos vonalán történt, így büntető következett. A magabiztos ítéletvégrehajtó Marin volt, 1:1.

A második félidőben elkezdett szakadni az eső. Az első komolyabb helyzetben Marin próbálkozását védte Dúbravka, majd Strelec lövését fogta Nita. Nem sokkal később Haraslín ígéretes lövése ment fél méterrel mellé. A csoport másik meccsén kevésbé voltak veszélyben a kapuk, 0:0-ra állt az ukrán–belga.

A hajrára elállt az eső és már érezhető volt, hogy egyik csapat sem akar kockáztatni. Végül maradt a döntetlen a szlovákok és a belgák mérkőzésén is. Így Románia nyerte az E csoportot Belgium és Szlovákia előtt. Utóbbi a legjobb csoportharmadikok összevetésében jól szerepelt és jutott tovább. Ukrajna negyedikként búcsúzott az Eb-től.

Az már biztos, hogy Belgium hétfőn a nyolcaddöntőben Franciaországgal játszik Düsseldorfban. A szlovák és a román válogatott következő ellenfelei, valamint, hogy Magyarország továbbjut-e, az F csoport mérkőzéseinek befejezése után derül ki.