Feljöttek a 10. helyre a komáromiak

A komáromiak összeállítása ismét Filip Dlubáčcsal kezdődött. A kapus az előző héten debütált a csapatban, Jakub Trefil sérülése miatt, és a bemutatkozása olyan jól sikerült, hogy a forduló válogatottjába is bekerült. A KFC stábja pedig úgy döntött, Trefil felépülése ellenére is ő maradjon a kapuba. Radványi Miklóséknak nem is volt oka a változtatásra, a rózsahegyi 3:1-gyel hétmeccses vereségsorozatot zártak le védencei, így vasárnap délután is ugyanebben az összeállításban vették fel a harcot a kassaiakkal.

Utóbbiak kezdőtizenegyében a szezonban másodszor szerepelt Varga Péter, aki szűk két éve épp a komáromiaktól igazolt keletre.

Magán a mérkőzésen az első, tapogatózó negyedórát követően a „hazaiak” vették kezükbe az irányítás. Žák passza után Sylvestr a tizenhatoson belülről lőhetett, megpattanó kísérletét Ganbayar nem tudta a hálóba pofozni a hosszú sarkon. A mongol légiós néhány perccel később is veszélyeztethetett volna, de a kassai kapus kiöklözött labdáját rosszul talált el kapásból. Újabb megmozdulása után viszont a 25. percben már gólt kiálthatott a 380 néző Aranyosmaróton: Sylvestr szögletét a rovid saroknál fejelte a hálóba a nem épp égimeszelő szélső – 1:0.

A folytatásban a komáromiaknak kényszerű cserét kellett végrehajtaniuk: Pillár izomsérülése miatt pályára lépett Martin Šimko, aki a szezon eleji sérülése után az előző fordulóban tért vissza a csapatba.

A félidő utolsó percei a megéledő vendégeké voltak, Medved előtt két lehetőség is akadt, a ráadás perceiben a felső lécet találta telibe.

A játék képe a 15 perces szünet sem változott: a kassaiak komoly nyomás alá helyezték Dlubáč kapuját, aki továbbra is remekül védett. Egy alkalommal ő is tehetetlen volt, akkor viszont egyértelmű lesről fejelt a kapuba Niarkhosz. A görög légiós volt az, aki az életveszélyes Medved mellett a vendégek támadásait szervezte, ketten szlovén társával akár már meg is fordíthatták volna a meccs állását.

Radványi reagált is, Tamás Nándor és Nagy Gergő helyett Bayemi és Pastorek József érkezett a lilákhoz. A hazaiak magukhoz tértek, és Ganbayar lövésével adtak maukról életjelet. A 65. percben azonban gólt kaptak: Varga Péter remek labdájából Niarkhosz hozta kihagyhatatlan helyzetbe Medvedet – 1:1, a vendégek csatára nyolcadik gólját lőtte a bajnokságban.

A hazaiak nem törtek össze, Sylvestr indítása után Bayemi került helyzetbe, majd a 35 éves csatár lőtt kapufát – igaz, utóbb les miatt visszafújták az esetet.

Az újabb érdekes eseményre tíz percet kellett várni, Šmehyl túl röviden passzolt haza, Špiriak mentette a menthetőt, Miljaniccsal való kemény párharcát nem minősítette szabálytalannak Marhefka bíró – ami a vendégeknél kiverte a biztosítékot, két játékosuk és a kispadjuk is sárga lapot kapott reklamálásért.

A kissé ideges hajrában már nem alakult ki különösebb helyzet, a meccs pontosztozkodással zárult, ami a KFC számára az idény első döntetlenje volt.

A komáromiak ezzel feljöttek a 10. helyre a tabellán. A jövő héten két bajnoki is vár rájuk: szerdán Pozsonyban pótolják a Slovan elleni, elhalasztott találkozót, majd szombaton a nagymihályiakhoz utaznak.