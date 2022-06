Ezüsttel zárta a Bajnokok Ligáját a Győri Audi ETO KC (FOTÓK!)

A bemutatásnál több volt győri játékos is hangos ovációban részesült a Kristiansand csapatából, de a magyar válogatott Tomori Zsuzsanna már-már a jelenleg is zöld-fehérben játszó kézilabdázók üdvözlését kapta. Persze erre is rátettek egy lapáttal a Rába-parti drukkerek sajátjaik pályára lépésekor és az egész csarnok állva köszöntötte a magyar bajnokot. Remek hangulatban kezdődött a döntő.

Az ezúttal is gyors támadásaira építő Győr az 5. percben Kristiansen hetese után 3:2-nél vezetett először a hozzájuk képest lassabban és megfontoltan támadó norvégok ellen. Három perccel később Lukács Viktória lerohanásból szerzett góljával már kettővel vezetett az ETO. Bár már három is volt a győriek előnye a 18. percben 10:10-nél másodszor is elkezdődött a mérkőzés. Az ezt követő Vipers gól után időt kért Ambros Martin. Ez nem törte meg a kristiansandiak lendületét, nem sokkal később már háromgólos volt a különbség a javukra. A félidőben 13:15 állt az eredményjelzőn. A jó kezdés után a vendégek ráéreztek mi a győri támadások ellenszere, és a kapuban a roppant rutinos Katrine Lunde segítségével, elsősorban védekezésükkel fordították meg az állást.

A szombaton felállított 14 800 nézős világcsúcs vasárnap újfent megdőlt. Korábban még sosem volt 15 400 néző egy női klubcsapatok által játszott kézilabda mérkőzésen.

A szünet után 2 perc és 20 másodperc kellett a Győrnek az egyenlítéshez, harmadszor is újrakezdődött a finálé. Ez felébreszette a norvégokat, akik gyorsan elhúztak négy találattal. Fodor Csengéék kettőnél nem tudtak közelebb kerülni ellenfelükhöz, így a 44. perc végén időt kért az ETO. A kapuban kezdő Leynaud-t a félidőben Solberg váltotta, de ekkor már Glauser védte a győri kaput. Hiányzott a kiemelkedő kapusteljesítmény a zöld-fehéreknél. Egészen a végéig, amikor hiába a rontott támadások, Laura Glauser bravúrjainak köszönhetően csak kétgólos volt a Vipers előnye a rendes játékidő vége előtt nyolc perccel. Bő öt perc volt még hátra, mikor 28:31-nél időt kért Ambros Martin. A szurkolók ekkor érezték, hogy a győrieknek még inkább szükségük van a támogatásra, de a Kristiansad drukkerei is kitettek magukért.

A hajrában Lunde előbb Schatzl majd Nze Minko ziccerét is védeni tudta, ezzel pedig egyre inkább úgy tűnt sikerül a címvédés a Vipersnek. Mindeközben már az érmeket birtokba vették a díjátadónál segédkező hölgyek és a pódium építői is rajtra készen álltak a kapu mögött.

A Vipers Kristiansand 33:31-re győzött és megnyerte a 2021/2022-es női kézilabda Bajnokok Ligáját. A norvégok címvédésének talán csak Tomori Zsuzsanna, a győztes átlövője örült a magyarok közül a csarnokban. A Győri ETO a tavalyi bronzérem után most egy ezüsttel zárt.