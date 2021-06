EURO-2020 – Eriksen összeesett a pályán, félbeszakadt a dán-finn meccs

Korábban:

Az Internazionaléval olasz bajnok, 109-szeres válogatott középpályás a 43. percben egy dán akció után elindult visszafelé, majd mindenféle előzmény nélkül, két-három botorkálva megtett lépés után összeesett az oldalvonal mellett.

A 29 éves játékost mintegy tíz percig, a pályán élesztették újra, döbbent csapattársai védősorfalat álltak körülötte, mielőtt a mentősök kitolták a hordágyat a stadionból – a közönség tapsa közepette.

A finnek már korábban bementek az öltözőbe, a dánok kikísérték csapattársukat.

Eriksen újraélesztése – egy nem sokkal későbbi Reuters-fotó tanúsága szerint – sikeres volt, a játékos a homlokát fogva, nyitott szemmel, a sajtóhírek alapján stabil állapotban hagyta el az arénát, és szállították kórházba.

Eriksen mostani pályára lépésével a 4. helyre lépett a dán örökranglistán, csak Peter Schmeichel (129), Dennis Rommedahl (126) és Jon Dahl Tomasson (112) számlál több válogatottságot.

A találkozó 0–0-ra áll.

