Élményszámba menő meccsen estek ki a kupából a komáromi röplabdázók

A februári homonnai elődöntőbe a kassaiak mellett az eperjesiek, a nyitraiak és a svidníkiek jutottak. A bajnok privigyei csapatot meglepetésre az eperjesiek búcsúztatták.

A kassaiak végig minőségi röplabdát produkáltak. A Duna-partiak szinte minden erejüket latba vetve állták a sarat a kitűnő ellenféllel szemben. A keletiek játékában minden játékelem átlagon felüli volt. A kassai játékosok négyötöde támadó szervát alkalmazott, ami az extraligában is az egyik legmagasabb arány, míg a komáromiaknak csak egyharmada szervált erősen. Ez olyan különbség, hogy ezzel meccset lehet nyerni. A szervafogadásuk szinte hibátlan volt a keletieknek, amelyből gyerekjáték volt pontot érő támadásokat előkészíteni. Ha ehhez hozzá tesszük a minden labdát visszahozó védekezést, akkor választ kapunk arra, hogy a nagyon jól játszó, és mindenre arányosan reagáló komáromiak végül, miért maradtak alul a kassaiakkal szemben, annak ellenére, hogy a Duna-partiak az egyik legjobb teljesítményüket mutatták a meccsen az alapszakaszban. Aki látta a mérkőzést, élménnyel távozott.

Az első játszma első perceiben a komáromiak domináltak, 5:2-re vezettek, de a vendégek szervezett játéka 6:6-os egyenlítést eredményezett. Az egyenlítés után – főleg a komáromiak gyengébb és rontott szervái következtében – gyorsan elhúztak a vendégek, 3–5 pontos vezetést szereztek (7:12, 9:16, 18:22, 20:24), amelyet a szett végéig meg is őriztek. 20:24-nél az első szettlabdájukat értékesítették a keletiek, és a szettet 25:20-ra nyerték – 0:1. A második játszma az elsőhöz hasonló lefolyású volt. A kassaiak csaknem hibátlanul, a komáromiak is összpontosítva játszottak, de jóval több ki nem kényszerített hibát vétettek. A különbség a szerválás minőségében és hatékonyságában volt. A vendégek két szervát rontottak, a hazaiak hetet. Ezt tükrözi a második szett eredménye, a 20:25 is, amellyel a vendégek növelték vezetésüket – 0:2.

A komáromiak a harmadik játszmára nagyon összeszedték magukat. Nem ismertek elveszett labdát, pontosabban és erősebben is szerváltak, a támadásuk és védekezésük is helyén volt, s már a szett első harmadában érezhető volt, hogy a játszmát nem engedik ki a kezükből. A vendégek a játékrészben egyszer sem vezettek (8:2, 12:5, 17:8, 20:11, 24:18), de a hazai nagy előny szült egy kis könnyelműsködést, amit a vendégek kapásból kihasználtak, szereztek jó pár olcsó pontot, s a Duna-partiak végül csak 5 ponttal nyerték a szettet 25:20-ra –1:2.

A negyedik, utolsó szettet a harmadik játékrész finise jelentősen befolyásolta. A kassaiak folytatták azt a gyors támadójátékot, amellyel alaposan feljöttek a harmadik játszma végén, amire a komáromiak a döntő pillanatokban nem tudtak időben és hatékonyan reagálni. A vendégek nem siettették a pontszerzést, várták, míg a hazaiak hibáznak, s fokozatosan elhúztak 4-5 ponttal (5:9, 12:16, 16:22, 18:24), s ezt az előnyt meg is őriztek. Második szettlabdájukat értékesítették, 25:18-re nyerték a szettet, a mérkőzést pedig 3:1-re.

Az elődöntőbe a kassaiak jutottak, de a szurkolók és a nézők tapsa a komáromiak jó játékának és a minőségi röplabdának is szólt a mérkőzés végén.