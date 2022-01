Elment Gyuri bácsi

Érett edzőként ismertem meg a mestert, amikor leszállóágba került a sportág: az utánpótlás ugyan létezett, de a felnőtt csapatbajnokság már a múlté volt. Ő is tett azért, hogy beinduljon a közép-európai csapatbajnokság, bábáskodott fölötte, megpróbált minél több hívet szerezni neki. Engem is meggyőzött, bevitt az ökölvívás háttérországába. Élete szinte minden percét kedvenc sportágának szentelte, városában döntő érdemei voltak abban, hogy a rendszerváltás után is fennmaradt az ökölvívás.

Gyakran felhívott, hogy képet adjon ringbeli szereplésükről, vagy csalogasson következő meccsükre. Volt benne valami meggyőző erő, aminek nem lehetett ellenállni. Sportágbeli kortársai is megemlítik, hogy befolyásolni tudta a gyerekeket, hatott a szülőkre, hogy tehetséges csemetéjüket hozzá vigyék. És 1972 óta vitték is szép számban. Ökölvívó-nemzedékek egész sorát vezette be a sportág rejtelmeibe, s adta át nekik a ringvilág minden csínját-bínját. Jellegzetes kép juthat eszébe róla a bokszra járó komáromiaknak: sajátságos mozgása, amellyel a menetek közti szünetekben oda lépett a sarokba öklözőjéhez, majd nyomta a fülébe, mit tegyen, hogyan javítson párharcában.

Öt évvel ezelőtt, 70. születésnapján szerettei és egykori ökölvívótársai, Kovács Sándor, Pintér Pál és Molnár Gyula társaságában ünnepelt, akkor még naponta járt fiatal védencei közé, éberen figyelte minden mozdulatukat, tanáccsal látta el őket. Mestere volt a meggyőzésnek és a tehetségek felkarolásának. Távozása nagy űrt hagy maga után a Spartakban s a komáromi ökölvívásban.

Gyuri, nyugodj békében az égi szorítóban!

Győrfi György temetése 2022. január 26-án, szerdán 14 órakor lesz a komáromi római katolikus temetőben.