Elmaradt a felsőpatonyi búcsúi bravúr

A házigazdákat (is) meglepte a mérkőzés alakulása.



„Az első játékrészben minden összejött. Egyértelmű: váratlanul ért bennünket a kétgólos előny. A szünetben megbeszéltük a folytatás forgatókönyvét. Elképzelésem szerint visszaálltunk volna. Három védő helyett néggyel, öt középpályással kellett volna ellenfelünket féken tartani, vezetésünkre odafigyelni. Számomra érthetetlen, hogy védenceim éppen ennek ellenkezőjét erőltették. A taktikai fegyelmezetlenségünk megbosszulta magát. Sokat nyomott a latban, hogy a vendégek erőnlétileg is felülmúltak minket. Fordítottak. Elmaradt a bravúr” – ecsetelte észrevételeit Mózsi József, a felsőpatonyiak edzője. Elmondása szerint az ellenfelek dicsérik az általa irányított kollektíva játékstílusát, a győzelem azonban még várat magára. „Ha betartjuk a megbeszélt taktikát, vasárnap, a sereghajtó kisudvarnokiak elleni bajnokin végre önbizalmat növelő három pontot szerezhetünk” – bizakodott az egykor szebb napokat látott felsőpatonyiak trénere.



„Nem becsültük le a hazaiakat, ennek ellenére már a 6. percben vesztésre álltunk. Második megingásunkat is kihasználták a felsőpatonyiak, ezzel 25 percnyi játék után már kétgólos hátrányba kerültünk. Szerencsére tíz perccel később szépítettünk. A félidei pihenő során megbeszéltük a történteket, rendeztük a sorokat. Jóval szervezettebben futballoztunk, a cseréink is beváltak. A második félidő elején egyenlítettünk, majd a győztes találatot is megszereztük. Szerintem erővel is jobban bírtuk, ennek is köszönhetően újabb három ponttal gyarapítottuk gyűjteményünket, megőriztük a tabella élén elfoglalt pozíciónkat” – értékelte felsőpatonyi győzelmüket Patasi János, a bakaiak trénere.



A mezőny listavezetője ősszel 24 pontot szerzett, immár nyolcadik győzelmét produkálta. Csupán Csallóközkürtön (1:2) nem termett babér a bakaiaknak. „Zömmel fiatalok alkotta, összetartó csapat a miénk. Hosszabb ideje együtt van a gárda. A fiúk hozzáállása, taktikai fegyelme példaértékű. Megjegyzem: ificsapatunk is élen áll a területi bajnokságban, a legtehetségesebbeket igyekszünk beépíteni a felnőttek közé. Vasárnap ismét idegenben, nevezetesen Szapon lépünk pályára. Nem lesz egyszerű feladat, de ezt a párharcot is szeretnénk megnyerni” – vélekedett a folytatást illetően a listavezető bakaiak trénere.

