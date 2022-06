Egy ezüstérem, egy vízbe borulás

A 18 éves kajakosnak már volt két érme korosztályos Eb-ről, tavaly Poznanban K2 500-on második lett Katarína Pecsukovával, K1 1000-en pedig bronzérmet szerzett. Idén Belgrádban az utóbbi számban feljebb lépett eggyel, egyéni legjobb idejét jegyezhette, mégsem volt maradéktalanul elégedett.

„Több volt bennem. Ha mindent kiadtam volna magamból, amit tudok, az eredménytől függetlenül jó érzéssel zártam volna az Eb-t. Persze így is örülök az ezűstéremnek, de nem vagyok teljesen elégedett” – mondta lapunknak a somorjai klub sportolója.

Hiányérzete abból is fakad, hogy a táv nagy részén ő vezetett, a finisben mégis lemaradt az elsőségről, Nemes Réka meg tudta előzni. „A futam elejétől nem láttam a legfőbb, magyarországi riválisomat. Sajnos én túl erősen mentem a táv feléig, talán azért is, mert bennem volt, hogy Rékának nagyon erős a véghajrája, és ha mellette érek oda az utolsó méterekre, nem lesz esélyem győzni” – elemezte a történteket Sidó Bianka.

A másnapi, K1 500 méteres döntőben még biztosabban vezetett a futamon, amikor egyszercsak beborult a vízbe. Még két nappal az eset után sem tudja pontosan, mi is történt a 400. méter körül. „Nagyon nehéz feldolgozni ezt. Már láttam, hogy alighanem meg fogom nyerni a számot. Talán nem voltam ott teljesen fejben… A verseny előtt elég nagyok voltak az elvárások velem szemben, izgultam is eléggé… Mentem előre és egyszer csak a vízben találtam magam. A videóból sem derült ki sok minden, mert elég rossz minőségű a felvétel, ráadásul épp ezt az esetet nem is látni, az egyik pillanatban még evezek, aztán jön egy vágás, és utána már a vízben vagyok…. Soha nem történt meg velem ilyesmi” – mesélte Honti Jenő edző védence.

A parton aztán mindenki vígasztalta, mindenkinek volt hozzá egy kedves, bíztató szava. „Kicsit féltem a reakcióktól, de kellemesen meglepődtem, csak bátorítást kaptam. A végül harmadikként végző spanyol versenyző rögtön a futamot követően utánam jött az edzőjével együtt, amikor sírtam, és próbáltak megvigasztalni” – mondta Sidó Bianka, hozzátéve, úgy általában véve azért szeretné elfelejteni a belgrádi hétvégét. Kis pihenő után újra beleveti magát az edzésekbe, augusztusban ugyanis a szegedi utánpótlás-világbajnokság vár rá. „A vb-ig mindenképpen javulni szeretnék, hogy ott jó érzéssel zárhassam a versenyeket” – tette hozzá Sidó Bianka.

Rajta kívül több dél-szlovákiai junior kajakos is bejutott a döntőbe Belgrádban: Lépi Máté és Marsal Máté K2 1000 méteren 9. lett, Bugár Réka K1 200-on és Czanik Teréziával K2 500-on is 6.-ként végzett. Az U23-as kategóriában a komáromi Lisa Maria Gamsjäger harmadikként zárt K1 500-on, a négyessel pedig éppen lecsúszott a dobogóról negyedikként.