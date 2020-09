Egy döntőben mindenki csak egy átlagember

A legtöbb sportág legtöbb döntője nem a felszabadult és nagyszerű játékról szól. Inkább arról, hogy a játékosok mennyire roppannak össze a teher alatt. Így volt ez a US Open férfi döntőjében is, sem az osztrák Dominic Thiem, sem a német Alexander Zverev nem bírta a nyomást. Ezért ért véget a döntő rövidítéssel, amelyet végül Thiem nyert 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6-ra.

Az idei US Openre a nagy hármasból Rafa Nadal és Roger Federer sem utazott el, a legjobb 16 között Novak Djokovics pedig labdával torkon lőtte az egyik vonalbírót, ezért kizárták a tornáról. Úgy futottunk neki a negyeddöntőknek, hogy biztosan új GS-bajnokot avatunk. Apró statisztikai adat: a negyeddöntőbe jutott nyolc játékos (Thiem, Zverev, Danyiil Medvegyev, Pablo Carreno Busta, Alex de Minaur, Andrej Rublev, Borna Coric, Denis Shapovalov) összesen 86 döntőben szerepelt karrierje során. Djokovics egymaga begyűjtött már 80 trófeát. Ennek ellenére színvonalas negyed- és elődöntőket láthattunk, ám a döntő súlya alatt már megroppantak a teniszezők.

A finálénak Thiem volt az esélyese, ez azonban a földbe döngölte a magabiztosságát. Már a bevonuláskor látszott, hogy az osztrák nagyon feszült. Annyira elbizonytalanodott hogy az első szettben az első adogatásainak mindössze a 37%-át ütötte be, a 19 fogadópontból összesen 3-at nyert meg. A védjegyévé vált félelmetes fonákjait rendre elhibázta. Simán el is vesztette az első szettet, ahogy a másodikat is. Egy apró különbséggel: a másodikban 5:2-nél Zverev adogatott a játszmáért, azonban elbukta a szerváját, így Thiem egészen 6:4-ig zárkózott vissza. Azért volt ez fontos momentuma az összecsapásnak, mert Zverev – aki az esélytelenek nyugalmával kezdte a meccset – először érezhette, hogy karnyújtásnyira került a győzelemhez. Ugyan a szettet végül behúzta, és 2:0-ra vezetett, de megfordult a meccs képe. A német lépett elő az esélyessé, és hirtelen már őt nyomasztotta a tét. A 23 éves játékos addig kiválóan teljesített. A második szett után viszont óriásit zuhant a játékának minősége. A fontos pontokat rendre elbukta, Thiem pedig felszabadultabban és magabiztosabban teniszezett, és 2:2-re kiegyenlített.

A végjáték már teljesen a hibákról szólt, a németnél az 5. szettben 21, az osztráknál 17 volt a ki nem kényszerített hiba. Mindkét játékos adogatott a győzelemért, és mindketten a meccs legrosszabb adogatójátékát hozták. Úgy féltek a labdától, akár a tűztől. Végül az 5. szett rövidítésére mindkét játékos elfogyott, fejben és testben egyaránt. Thiem, aki hírhedten a férfi mezőny egyik legjobbja, fizikálisan a meccs végére görcsölni kezdett. Mint a később elmondta, ennek inkább mentális oka volt, mint fizikai. Zverev pedig annyira megijedt a lehetőségtől, hogy több kettős hibát is ütött, ráadásul a bőven 210 km/h körüli szerváit már csak 140-150-nel, szinte csak átlehelte a háló fölött. Mindent elmond a német lelkiállapotáról, hogy a meccs utáni beszédében könnyeivel küszködve, el-elcsukló hangon mondott beszédet.

A döntőből derült ki igazán, hogy ezek a sportemberek, akik fizikailag és mentálisan is a csúcsra vannak járatva, valójában sebezhető lények, az hogy mennyire vágynak a sikerre, ugyanakkor mennyire félnek a kudarctól. Egy szemernyit sem különböznek az átlagemberektől.