Eb-felkészülés: félgőzzel nyerték a bécsújhelyi meccset a szlovákok (FOTÓK)

Francesco Calzona megkeverte a lapokat és Dúbravkát, Lobotkát, Dudát is csak a cserepadra nevezte. A szlovákok kezdőjében ugyanakkor ott volt a debütáló Tomáš Rigo és a doborgazi Bénes László is. San Marino kezdőjében három Serie C-s játékos számított a legmagasabban jegyzett focistának: a kapus Colombo, a jobbhátvéd Fabbri és a csatár Nanni, ami egyben azt is jelentette, hogy a miniállam csapatát kizárólag amatőr és félprofi labdarúgók alkották.

A mérkőzés a papírformának megfelelően szlovák fölénnyel kezdődött, a 8. percben pedig Bénes László szabadrúgása után az újonc Rigo közelről a hálóba pofozta a labdát. Pillanatokkal később Suslov is kilőtte laposan a hosszú sarkot, majd a mérkőzés ellaposodott, de hasonló pozícióból a 36. percben Haraslín osztálykülönbségűre növelte az előnyt. A szlovákok egykapuztak, kapufát is szereztek, és tulajdonképpen egy edzőmeccset játszottak a miniállam ellen. A kevés nézőnek köszönhetően sokkal több pályán hallott információ jutott el a nézőkhöz, mint egy telt házas meccsen: például, hogy Calzona minden második szava a „László” volt, a magyarul tudókat pedig az szórakoztatta különösen, amikor az olasz tréner azt ordította újonc játékosának, hogy „Hej, Rigo”.