Dúbravka és Hamšík nélkül a szlovákok

A legnagyobb hiányzó egyértelműen Martin Dúbravka, a Newcastle kapusa, akinek meghúzódott a bokája. Helyére Hapal azt a Dušan Kuciakot hívta be, akit az elmúlt idény legjobb kapusának választottak a lengyel bajnokságban. „Dominik Greif és Marek Rodák mellé mindenképpen egy tapasztalt hálóőrt kerestünk. Kuciak nagyon pozitívan fogadta a megkeresésünket, annak ellenére is, hogy kapitányságom alatt most először hívtam be a keretbe” – mondta Hapal a Lechia Gdansk kapusáról.

A Mönchengladbachban szereplő Bénes Lászlóval is számolt volna a cseh szakember, de a doborgazi származású középpályás egy kisebb sérülés miatt csak a napokban tér vissza az edzésekhez. A Lazio védője, Denis Vavrónak egészségi gondjai vannak, emellett a pozíciójáért is küzd klubjában, ezért Hapal eltekintett a nevezésétől.

Ugyanígy tett Marek Hamšík (Ta-lien) és a két amerikai légiós, Albert Rusnák és Ján Greguš esetében is, akik számára a koronavírus miatti korlátozások többhetes karantént jelentettek volna az országokból való ki- vagy beutazás után.

„A szakmai stábból mindenki negatív tesztet produkált a napokban. A gyülekező és a meccsek előtti edzőtábor is azért lesz Somorja helyett Szencen, mivel az ottani hotel csak a válogatott részére lesz fenntartva. Nem szabadna, hogy valami történjen, de a Slovan példáján láthattuk, nem mehetünk biztosra” – mondta Hapal a tegnapi sajtótájékoztatón, amelyet a futballszövetség pozsonyi székházának parkolójában tartottak, szintén a járványhelyzet miatt. „Nagyon sajnálom, hogy az intézkedések miatt nem lehetnek nézők a csehek elleni derbin, az új stadionban. Bár a szövetség autósmozis kivetítést tervez a közelben, legalább a dudaszót hallani fogjuk… A kiutazásunktól sem félek Izraelbe, a hazaút viszont komplikált lehet” – ismerte el Hapal.

Visszatérve a nevezéshez: két abszolút újonc is debütálhat a válogatottban. Martin Koscelník és Ivan Schranz is a cseh bajnokságból játszotta be magát a legjobbak közé. „Ha Peter Pekarík valamiért kiesik, kell hogy legyen helyettese, Koscelník pedig az egész múlt szezont végigjátszotta. Remélem, nem fog megijedni a feladattól – jegyezte meg Hapal. – Schranz hosszú ideje jó teljesítményt nyújt, ráadásul támadásban mindhárom poszton játszhat.”

A kapitány azt is elmondta, nem zavarja, hogy Milan Šriniar és Stanislav Lobotka kicsit kevesebb lehetőséget kapott az Internazionaléban, illetve a Napoliban a szezon hajrájában. „Ezzel együtt is kellő játékperc van a lábukban. Remélem, rájuk is átragad az a hihetetlen motiváció, amit a honfitársaim elleni meccs előtt érzek” – tette hozzá Hapal.

A szlovák válogatott kerete Kapusok: Marek Rodák (Fulham), Dominik Greif (Slovan Bratislava), Dušan Kuciak (Gdansk) Védök: Peter Pekarík (Hertha Berlin), Ľubomír Šatka (Poznan), Martin Koscelník (Liberec), Lukáš Štetina (Sparta Praha), Milan Škriniar (Internazionale), Martin Valjent (Mallorca), Norbert Gyömbér (Perugia), Branislav Niňaj (Sittard), Dávid Hancko (Sparta Praha) Középpályások: Stanislav Lobotka (Napoli), Patrik Hrošovský (Genk), Juraj Kucka (Parma), Ondrej Duda (Hertha Berlin), Matúš Bero (Arnhem), Erik Sabo (Karagümrük), Lukáš Haraslín (Sassuolo), Jaroslav Mihalík (Gdansk) Támadók: Róbert Boženík (Feyenoord), Michal Ďuriš (Omonia Nicosia), Ivan Schranz (Jablonec), Adam Zreľák (Nürnberg)