Döntetlenezett a DAC a kihagyott tizenegyesek kerületi rangadóján

A taktikai harc a rivális vezetőedzőket is érdekelte: ott volt a nagyszombati lelátón Vladimír Weiss, a Slovan trénere és Michal Ščasný, a zsolnaiak vezetőedzője is. A második félidő elején feljavult tempót láthattak az illusztris vendégek: előbb a nagyszombatiak kerültek góllal kecsegtető lövéshez (a DAC-védelem blokkolt), majd a túloldalon Štetina rutintalanul odalépett Andzouanának, és tizenegyest rúghattak a sárga-kékeke. Maga a sértett állt a labda mögé, de félmagas, könnyen védhető labdával kínálta meg Frelihet, így maradt a 0:0. Két perccel később Barisic került tizenegyessel felérő ziccerbe, de a nagyszombati kapus a horvát csatáron is kifogott.

A következő lépés a hazaiaké volt: Holík lapos beadásába Bajo tette a kezét. A szituáció egyértelmű tizenegyest ért, de a VAR jó egy percig vizsgálódott. Ďuriš is félmagas, de Andzouanánál jóval erősebb lövéssel próbálkozott, Popovics pedig bravúrral védte a lövést.

A 70. perc környékére a csapatok valószínűleg megilletődtek a tempótól, amit az azt megelőző 20 percben produkáltak, mert ismét drasztikusan visszaesett a színvonal.

Mindkét oldalon sokasodtak a pontatlanságok és nőtt az óvatosság, de mire ezt konstatáltuk, a csereként beállt Paur gyönyörű góllal szállt be a meccsbe: a tizenhatos vonaláról, bal lábbal a hálóba vágott egy visszatett labdát.

Lépéskényszerbe került a DAC: Brunetti rögtön előremerészkedett, három nagyszombatit átjátszott, majd éles, lapos lövését bravúrral védte Frelih. Ezzel együtt a dunaszerdahelyiek támadójátékában ismét kiütközött a minőség hiánya, ahogy az őszi szezon során számtalanszor. Ramadan és Barisic beleszürkült a mezőnybe, a csereként beállt Djukanovic pedig mindent elrontott, amihez köze volt.

A 88. percben viszont eljött a vendégek nagy pillanata: Andzouana tört be a tizenhatosba és átjátszotta a rosszul kimozduló Frelihet – a középen érkező Bariscnek már csak közelről a hálóba kellett pofozni a labdát, 1:1.

A döntetlennel a DAC még nem biztosította be helyét az első hatban, de közelebb került hozzá.