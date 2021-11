Domonkos Kristóf: „Évről évre javul a csapatunk”

Domonkos Kristóf azóta tagja a komáromi KFC játékoskeretének, hogy az 2017-ben felkerült a II. labdarúgóligába, és már második éve csapatkapitánya is a Duna-partiaknak.

Domonkos Kristóf azóta tagja a komáromi KFC játékoskeretének, hogy az 2017-ben felkerült a II. labdarúgóligába, és már második éve csapatkapitánya is a Duna-partiaknak.

Kezdjük az elején. A KFC 2017-ben jutott fel 40 év után a II. ligába. Azóta szakadatlanul a komáromi lila-fehérek támadó középpályása, jól ismeri a csapat teljesítményét, fejlődését. A jelenlegi csapat milyen szinten van a korábbi évadokkal összehasonlítva?

Valóban, a 2017-es feljutás után megszakítás nélkül játszom a KFC-ben. Most az ötödik évadunkban vagyunk, s mindenki, aki kötődik a KFC-hez, az tudja, hogy nagyon sok játékos megfordult a csapatban, ezért nem könnyű az összehasonlítás. Úgy érzem, hogy évről évre javul a csapatunk. Azt gondolom, hogy a mostani gárda a legösszeszokottabb, és teljesítményben is felülmúlja a korábbiakat. Bízom abban, hogy tartósabban együtt maradunk, s van remény arra, hogy a feljutás utáni legjobb eredményünket érjük el.

Már második éve tölti be a csapatkapitányi szerepet. Mivel jár ez a megbízatás, hogyan értékeli ezt?

Hálás vagyok érte, mivel vannak a csapatban sokkal tapasztaltabb játékosok is, mint én, de örömmel tölt el, hogy bíznak bennem. Minden mérkőzésen próbálom kihozni a maximumot magamból, és ezzel motiválni a többieket, hogy ők is mindent beleadjanak. Ha ez sikerül, örömmel jövünk le a pályáról.

A 2021/22-es évad őszi szezonja a vége felé közeledik, s már hosszabb ideje dobogós helyeken szerepelnek. Van remény megtartani az előkelő helyet a tabellán esetleg a szezon végén is?

Úgy érzem, hogy igen. Ha kellőképpen koncentrálunk és minden meccsbe százszázalékosan állunk bele, akkor tényleg a tabella elején végezhetünk. Természetesen ez számtalan tényezőtől függ.

Mint kapitány, hogyan értékeli a csapat fegyelmezettségét a taktikai feladatok végrehajtásánál?

Eddigi mérkőzéseinken nem volt gond a fegyelmezettséggel, mindenki végrehajtotta az edzőtől kapott feladatát. A meccsek hevében voltak hibák is, de ez a focihoz tartozik, s ha nem lennének, talán minden meccs döntetlenül végződne. A hibák arra jók, hogy okuljunk belőlük és ne ismételjük meg őket.

Domonkos Kristóf már a jubileumi, 100. mérkőzésén is túl van komáromi színekben - Karol Scholtz felvétele

A KFC-nek a feljutás óta Radványi Miklós az ötödik edzője. Milyen a csapat együttműködése a futballberkekben közismert szakemberrel?

Azt gondolom, hogy az eddigi edzőink mind-mind valamit hozzátettek a csapathoz. Általuk tanulunk, fejlődünk, lehetünk jobbak a pályán. Jelenlegi mesterünk, Radványi Miklós is pontosan tudja, hogy mi van bennünk, és mindent megtesz azért, hogy azt a meccseken kihozza belőlünk. Ha pályára lépünk, mindenki pontosan tudja, mi a dolga.

Amióta Komáromban játszik, többször szót ejtettünk már a jövőjéről is. Játéka évről évre fejlődik, amit a szakemberek, s persze a szurkolók is nyilvántartanak. Milyen távolabbi céljai vannak?

Amikor az ember szeret valamit, azt jó kedvvel csinálja. Én a focit szeretem és jó akarok lenni benne. Igyekszem mindent megtenni, hogy ez sikerüljön. Sokat kell keményen dolgozni, akár szenvedni is azért, hogy ami tehetség benne van az emberben, kihozza magából. Nekem még bőven van tanulni valóm, de akarat is, hogy elérjem azt a színvonalat, amellyel az élvonalban is kipróbálhatom magam.

Az évad vége még messze van. Milyen eredményt tart elérhetőnek?

Ez sok mindentől függ. Ha a csapat együtt marad a bajnokság tavaszi felére, és elszántan, a képességeink és tudásunk szintjén fogunk játszani minden meccsen, akkor azt gondolom, benne lehetünk az első ötben. Ehhez megteremtettük a feltételeket a bajnokság őszi felében. Sikeres szereplésünk kulcsa a gólhelyzeteink jobb kihasználása lesz. Ebben feltétlenül javulnunk kell.

A fociban a lelkes szurkolótábort a 12. játékosnak tartják. Ez a KFC-nél is így van?

Azt gondolom, minden sport egyik mozgatórugója a szurkolói háttér. A pályán erőt ad, ha a játékos érzi a szurkolók támogatását. Ennek gyökere azonban abban van, hogy élvezetes legyen a játék, örömöt hozzon. Ez a csapat teljesítményén múlik. Ha élménnyel és jókedvvel mennek haza az emberek a meccsről, várják a következőt.