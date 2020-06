Dominik Kružliak: „Megküzdünk a döntőbe jutásért”

Az odavágón a DAC szinte végig dominálta a 90 percet, Schäfer András már a 10. percben megszerezte a vezetést a dunaszerdahelyieknek, akiknek több lehetőségük is volt növelni az előnyüket, három kapufát lőttek, nagy helyzeteket hagytak ki. Ami meg is bosszulta magát, hiszen a 85. percben Adam Brenkus váratlanul egyenlített, így az idegenben lőtt gólnak köszönhetően a rózsahegyiek kerültek egy fokkal közelebb a döntőhöz.

„Az új vezetőedző, Bernd Storck olyan elemeket hozott a játékunkba, amiket szeretünk, emberileg és taktikailag is passzol a csapathoz. Örülünk, hogy jó teljesítményt nyújtunk, és folytatnunk is kell ezt. Következik egy nagyon fontos összecsapás a rózsahegyiek ellen, reményeim szerint ezt az akadályt is sikerrel vesszük. Nehéz megmondani, melyik csapat a párharc esélyese, szerintem a kupában nem létezik favorit. A rózsahegyieknek minőségi gárdájuk van, főleg a védelmük kiválóan szervezett. Nem lesz könnyű dolgunk, hiszen már az első felvonás alkalmával is láthattuk, hogy kilenc-tíz emberrel védekeztek. Nehéz lesz megtörni őket, de türelmesnek kell lennünk. Ha sikerülne korán betalálnunk, akkor könnyebben futballozhatnánk. Bízunk benne, hogy bejutunk a döntőbe. Az első meccset követően az ellenfél egy picivel előnyösebb helyzetből várhatja a visszavágót az idegenben szerzett gól miatt. Mindenképpen megküzdünk a fináléba kerülésért” – mondta Dominik Kružliak még a vasárnapi, nagyszombati Spartak elleni győztes meccs (2:0) után.

A regeneráció fontosságát Bernd Storck is kiemelte, és hozzátette, ha a mai mérkőzésen is olyan teljesítményt fognak nyújtani, mint a hétvégi 2:0-s győzelem alkalmával, akkor ott lesznek a döntőben.

Andrej Fábry, a sárga-kékek középpályása elismerte, hogy kevés gólt tudnak lőni a rózsahegyi csapatnak (ebben a szezonban három mérkőzésen 2 lőtt gól a mérleg – a szerk.): „Az egymás elleni mérkőzéseken sok helyzetet dolgozunk ki, de nem sikerül őket gólra váltani. Bízom benne, hogy a visszavágón megtörjük ezt a hagyományt és több mint egy gólt rúgunk majd. A rózsahegyi csapat védekezésben nagyon szervezett. Türelmesnek kell lennünk, sokat kell tartanunk a labdát, így kifárasztani az ellenfelet, majd biztosan sikerül helyzeteket kidolgoznunk.” Hozzátette, hogy Bernd Stork érkezése megváltoztatta a csapat játékstílusát, aminek köszönhetően a csapat hatékonyabb lett a góllövésben, és reméli, hogy ez a hatékonyság a lehető legtovább kitart.

Ján Haspra, a Ružomberok mestere így vélekedett a visszavágó előtt: „Egyenes út lenne a pokolba, ha megelégednénk az 1:1-es döntetlennel, amit idegenben értünk el. A DAC komoly minőséget képvisel, leginkább a támadásokban. Nekünk okosan kell játszanunk, a teljesítőképességünk határán, és akkor sikeresek lehetünk.”

Amennyiben a második mérkőzés is 1:1-es eredménnyel zárul a rendes játékidőben, azonnal büntetők következnek, hosszabbítás nélkül.

A mostani elődöntős szereplésével a DAC már nyolcszor jutott el a kupa döntőjének küszöbére, három alkalommal – 1987, 1993 és 1995 – át is tudta lépni azt. De csupán egyszer, rögtön az első alkalommal, 1987-ben tudott diadalmaskodni a döntőben, amikor gól nélküli döntetlen után tizenegyesekkel győzte le a prágai Spartát, és hódította el a ma már nem létező Csehszlovák Kupát.

A Ružomberoknak ugyanaz a mérlege, mint a DAC-nak: szintén három alkalommal szerepelt a döntőben (2001, 2006, 2018). A 2006-os fináléban szintén büntetőkkel győzték le a nagyszombati csapatot, majd nem sokkal később begyűjtötték a bajnoki címet is.

A másik ágon a Slovan az első meccsen hazai pályán 4:1-re legyőzte az aranyosmarótiakat, a visszavágó lapzártánk után ért véget.

A döntőre július 8-án, a fővárosi Nemzeti Stadionban kerül sor.

(mgy, dac1904.sk)