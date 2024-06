Dárdai Márton: Mindig tudtam, hogy döntenem kell

A csütörtöki médiaeseményen már főleg a Svájc elleni csoportmérkőzés volt fókuszban. „A 90 százalékuk topligában játszik – kezdte az ellenfél jellemzését Fiola Attila, a Fehérvár hátvédje, akit tavasszal sérülés hátráltatott és mindössze hat NB I-es bajnokin kapott lehetőséget, így valamelyest meglepetésre került be az utazó keretbe. Május elején ráadásul eltört a kulccsontja, 6–8 hét kihagyást jósoltak neki, amivel lemaradt volna az Eb-ről, de 2-3 hetesre sikerült lerövidítenie a rehabilitációt. – Hét éve ugyanabban a csoportban voltunk Svájccal, a vb-selejtezők során, akkor nem voltunk sikeresek, oda-vissza megvertek minket. Azóta viszont sok minden megváltozott náluk is és nálunk is. Nyilván kielemeztük őket, de mi elsősorban a saját játékunkkal foglalkozunk az összes mérkőzésen.”

Fiola szerint Németország kiemelkedik a csoportból, a másik három együttes viszont hasonló játékerőt képvisel. „Ha továbbjutnánk, azzal már überelnénk a legutóbbi tornát, amikor nem sikerült továbbmennünk a csoportból. Akkor az egy nagyon erős csoport volt, de a mostani is az. Ha sikerülne továbbjutni, mindenki elégedett lenne, de szeretnénk ennél komolyabb célokat kitűzni. Szombaton szép eredményt szeretnénk elérni és jól indítani az Eb-t. A mostani csapatunk nagyon erős, az egység szerintem még soha nem volt ilyen jó. Ezt a csapatot mindenképp előrébb helyezném a négy évvel ezelőttihez képest” – mondta a 34 éves hátvéd.

A bal oldali belső védő az egyike azon kevés posztnak Marco Rossinál, ahol nem egyértelmű, melyik játékost preferálja az olasz szövetségi kapitány. Az izraeliek elleni felkészülési mérkőzés után elmondta, ő maga is 50–50 százalékot adott Dárdai Mártonnak és Szalai Attilának.

Ami Dárdai mellett szólhat, hogy Szalaival ellentétben rendszeres játéklehetőséget kapott a szezon során, emellett több poszton is bevethető. „Úgy beszéltük, hogy belső védőként lát engem, de az is plusz, hogy tudok középpályát játszani” – nyilatkozta tört magyarsággal Dárdai Pál középső fia, aki a Herthában az elmúlt egy évben a hatos pozícióban és középhátvédként is szerepelt. A 22 éves Dárdai mindössze márciustól tagja a magyar keretnek, idén döntött úgy, hogy igent mond Rossinak.

„U16-tól U21-ig játszottam a német válogatottban és mindig az járt a fejemben, hogy döntést kell hoznom. Egyedül döntöttem, az edző kijött Berlinbe és beszéltünk. Utána nem maradt kérdés.”

A magyar válogatott a szombati mérkőzés után visszautazik főhadiszállására, Weiler im Allgäuba, majd a második csoportmeccsét szerdán 18 órakor, Németország ellen játssza Stuttgartban.