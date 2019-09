DAC–Slovan rangadó az Orange Sporton

A DAC–Slovan labdarúgó Fortuna Liga rangadót az Orange Sport mellett a m4sport.hu-n is nézhetjük, vagy 21.00-tól, felvételről az M4 csatornán. De a szlovák rangadón kívül az angol bajnokságban Arsenal–Tottenham, az olaszban pedig Lazio–Roma rangadót rendeznek.

9.15 – ČT SPORT: Kanada–Ausztrália, Új-Zéland–Brazília, Törökország–Japán és Dominikai Köztársaság–Jordánia férfikosárlabda-vb-meccsek, felváltva

9.30 – M4 SPORT, SPORT 2 (cseh): Forma–3, Belga Nagydíj, 2. futam

11.00 – M4 SPORT, SPORT 2 (cseh): Forma–2, Belga Nagydíj, 2. futam

12.00 – EUROSPORT 2, ČT SPORT: Vízi szlalom, Vk, Németország

12.20 – EUROSPORT 1: AutóSPORT, Porsche Szuperkupa, Belgium

13.00 – PREMIER SPORT: Rangers–Celtic skót bajnoki focimeccs

13.00 – SPORT 1 (cseh), SPORT 2 (magyar): Darts, BDO World Trophy

13.20 – ČT SPORT: Szenegál–Litvánia és Csehország–USA férfikosárlabda vb-meccsek

13.30 – DIGISPORT 1 (szlovák), SPORT 1 (magyar): Hamburg–Hannover német bajnoki focimeccs

13.30 – DIGISPORT 2 (szlovák): Kiel–Aue foci Bundesliga II-meccs

13.30 – NOVA SPORT 1: Balingen–Nordhorn német bajnoki férfi-kézilabdameccs

13.50 – EUROSPORT 2: Német kerékpáros-körverseny, 3. szakasz

14.30 – ARENA SPORT 1: Sparta Rotterdam–Ajax holland bajnoki focimeccs

14.50 – EUROSPORT: Vuelta kerékpárverseny, 9. szakasz

15.00 – M4 SPORT, SPORT 2 (cseh): Forma–1, Belga Nagydíj, futam

15.00 – PREMIER SPORT, DIGISPORT 1 (magyar): Everton–Wolverhampton angol bajnoki focimeccs

15.00 – NOVA SPORT 2, DISPORT 2 (magyar): Reims–Lille francia bajnoki focimeccs

15.00 – SPÍLER 1: Ralikrossz-vb, Franciaország

15.30 – DIGISPORT 1 (szlovák), SPORT 1 (magyar): Bremen–Augsburg német bajnoki focimeccs

15.50 – EUROSPORT 2: AutóSPORT, World Endurance bajnokság, Silverstone

16.00 – ARENA SPORT 2: Luzern–Young Boys svájci bajnoki focimeccs

16.00 – SPORT 1 (cseh): Frölunda–Hrdaec Králové hoki BL-meccs

16.30 – ORANGE SPORT 1: Opava–Slavia Praha cseh bajnoki focimeccs

16.45 – ARENA SPORT 1: Willem II–Feyenoord holland bajnoki focimeccs

17.00 – DIGISPORT 2 (szlovák), SPÍLER 2: Valencia–Mallorca spanyol bajnoki focimeccs

17.00 – DIGISPORT 3 (magyar): Strasbourg–Monaco francia bajnoki focimeccs

17.00 – M4 SPORT: Győr–Siófok női bajnoki kézilabdameccs, 2. félidő

17.15 – EUROSPORT 2: Tenisz, US Open

17.30 – PREMIER SPORT, DIGISPORT 1 (magyar): Arsenal–Tottenham angol bajnoki focimeccs

18.00 – M4 SPORT: Ferencváros–Diósgyőr NB I-es focimeccs

18.00 – ORANGE SPORT 1: DAC–Slovan foci Fortuna Liga-meccs

18.00 – DIGISPORT 3 (szlovák), SPORT 1 (magyar): Frankfurt–Düsseldorf német bajnoki focimeccs

18.00 – DIGISPORT 1 (szlovák), DIGISPORT 2 (magyar): Lazio–AS Roma foci Serie A-meccs

18.00 – STV 2: Szlovákia–Olaszország női röplabda vb-meccs

18.00 – ARENA SPORT 2: Austria–Rapid osztrák bajnoki focimeccs (csúsztatva)

18.05 – EUROSPORT 1: US Open tenisztorna

18.15 – SPORT 2 (magyar): Genclerbirligi–Basaksehir török bajnoki focimeccs

19.00 – DIGISPORT 2 (szlovák), SPÍLER 2: Atlético Madrid–Eibar spanyol bajnoki focimeccs

19.00 – NOVA SPORT 1: Portland–Salt Lake foci MLS-meccs

19.00 – ORANGE SPORT 2: Sparta Praha–Olomouc cseh bajnoki focimeccs

19.30 – SPORT 1 (cseh): Porto–Guimaraes portugál bajnoki focimeccs

19.30 – SPORT 2 (cseh): Vienna Capitals–Djurgarden hoki BL-meccs

20.00 – ARENA SPORT 1: Waalwijk–Eindhoven holland bajnoki focimeccs

20.15 – SPORT 2 (magyar): Darts, BDO World Trophy

20.45 – DIGISPORT 1 (szlovák, magyar): Cagliari–Internazionale foci Serie A-meccs

20.45 – DIGISPORT 3 (magyar): Atalanta–Torino foci Serie A-meccs

20.45 – DIGISPORT 3 (szlovák): Udinese–Parma foci Serie A-meccs

21.00 – NOVA SPORT 2, DIGISPORT 1 (magyar): Marseille–St. Étienne francia bajnoki focimeccs

21.00 – DIGISPORT 2 (szlovák), SPÍLER 2: Villarreal–Real Madrid spanyol bajnoki focimeccs

22.00 – SPORT 1 (magyar), SPORT 2 (cseh): Braga–Benfica portugál bajnoki focimeccs

23.55 – EUROSPORT 1, 2: Tenisz US Open