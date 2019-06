DAC: Huk eligazolt a Gliwicéhez

A pár napja felröppent hír igaznak bizonyult, Tomáš Huk, a sárga-kékek 24 éves hátvédje az Ekstraklasában folytatja. A DAC színeiben 118 meccset játszott, és három gólt szerzett. A lengyel bajnok Piast Gliwicéhez igazoló csapatkapitány mindenkinek köszönetet mondott az elmúlt három és fél évért.

"A dunaszerdahelyi időszak volt a legszebb az eddigi karrierem során, tényleg fantasztikus éveket éltem meg. Kétszer is kiharcoltuk az EL-szereplést, amit soha nem felejtek el, és a DAC is örökre a szívemben marad. Most lehetőségem adódott egy nagyobb lépést tenni előre, s először próbálhatom ki magam külföldön. Biztos vagyok abban, hogy a Piastnak is komoly ambíciói vannak, hiszen az előző szezonban először sikerült bajnoki címet szerezniük. Már várom és hiszem, hogy ott is érvényesülni tudok majd” - nyilatkozta Huk a DAC honlapjának.