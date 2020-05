DAC: egyre bizonytalanabb Cristovao jövője

Már csoportosan edzenek a DAC labdarúgói, de a keret még nem teljes. Hélder Cristovao vezetőedző sorsával kapcsolatban viszont egyre több a találgatás, az elmúlt időszakban több lehetséges utód neve is felmerült.

Már csoportosan edzenek a DAC labdarúgói, de a keret még nem teljes. Hélder Cristovao vezetőedző sorsával kapcsolatban viszont egyre több a találgatás, az elmúlt időszakban több lehetséges utód neve is felmerült.

A DAC keretéből a szlovák labdarúgókon kívül az Európai Unión kívülről érkező légiósok (mint Davis, Blackman, Ramírez, Phillips, Boateng) is edzésre foghatóak, mivel ők a koronavírus-járvány idején is itt maradtak az országban. Az Európai Unió tagországaiból érkező játékosok viszont hazautaztak, ők egyelőre nem kaptak felszólítást a klubtól a visszatérésre.

A riválisok is készülnek

Egyes Fortuna ligás klubok már „összegyűjtöttékˮ a légiósaikat. A Slovan, amely a bajnokság folytatásának legnagyobb pártolója, immár teljes csapattal edz. A nagyszombati Spartaknál két légiós híján szintén teljes a keret, de az ő visszatérésükön is már dolgozik a klub.

A DAC kerete egyelőre nem teljes, de a közös gyakorlások már a dunaszerdahelyiek edzőközpontjában is elkezdődtek.

„A rendelkezésünkre álló játékosok csoportosan edzenek, felügyelet mellett. A légiósok, akik nincsenek velünk, egyéni edzésmunkát végeznek. Amíg nem dől el, hogy mi lesz a bajnokság sorsa, amíg nincs a folytatásnak időpontja, addig ők individuálisan gyakorolnak továbbˮ

– árulta el lapunknak Nagy Krisztián, a DAC sajtófőnöke.

Cristovao távozik?

Bizonytalan a DAC-nál Hélder Cristovao vezetőedző jövője. A januárban érkezett portugál mester jelenleg is hazájában tartózkodik, és a bumm.sk portál értesülései szerint egyre biztosabb, hogy nem tér vissza a csapathoz.

„Minden megy a maga útján, ahogy eddig, mindenki végzi a dolgát abban a státuszban, ahol eddig voltˮ – fogalmazott Világi Oszkár klubtulajdonos a klikkout.sk portálon található videóinterjúban az edzői stáb sorsát firtató kérdésre.

Sisa Tibor is jelölt

Cristovao irányítása alatt sok kritika éri a sárga-kékek játékát, a DAC tavasszal csak egyetlenegy tétmérkőzésen, a poprádiak elleni kupanegyeddöntőben tudott győzni.

Cristovao lehetséges utódjaként a jelenleg a belga Royal Antwerpnél dolgozó világhírű szakember, Bölöni László neve már korábban felmerült, de akár házon belülről is érkezhet az utód az U19-es csapat edzője, Michal Kuruc személyében. Lapunk értesülései szerint az elmúlt napokban Sisa Tibor is feliratkozott a jelöltek listájára.

A salgótarjáni születésű, 59 éves Sisa jelenleg a Magyar Labdarúgó-szövetség felnőttképzési intézeténél dolgozik, de korábban több NB I-es klubot (Budapest Honvéd, Tatabánya, Diósgyőr, Kaposvár) is irányított, másfél szezon erejéig Füleken is edzősködött. Emellett a magyar U19-es labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya is volt, ő juttatta ki a 2009-es egyiptomi U20-as világbajnokságra a csapatot. Utoljára a Gyirmótnál dolgozott edzőként, ahonnan 2015-ben távozott.