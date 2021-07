DAC: „A cél, hogy jobbak legyünk, mint az előző szezonban”

A sajtótájékoztatón Nagy Krisztián sajtófőnök mellett Jan van Daele sportigazgató, Németh Antal vezetőedző és Dominik Kružliak csapatkapitány volt jelen.



Kevés új érkező

„Új szezon, új logó – kezdte Van Daele. – Mozgalmas időszakon vagyunk túl, de jól felkészültünk a következő idényre. A legfőbb célunk, hogy jobbak legyünk, jobban játsszunk, mint az előző szezonban. Tudjuk, hogy minőségi ellenfeleink vannak a bajnokságban, mint például a Slovan, a Trnava vagy a Žilina, ennek ellenére célunk, hogy minden ellenfelünket megverjük, ahogy ez már sikerült a tavalyi szezonban is. Most is ez a célunk, a csapat minősége megvan hozzá.”

A sportigazgató az érkezőkre és a távozókra is kitért, bár ezidáig csak két játékost igazolt a DAC. „Tudjuk, hogy még nincs nagy mozgás a csapat háza táján, de ennek több oka is van. Az első, hogy még csak nemrég nyitott a piac, ahol egészen szeptemberig tudunk majd igazolni. Másodszor, a Covid immár a harmadik átigazolási szezonba szól bele, így még nehezebbé válik a klubok dolga. Harmadsorban pedig, most ért véget az Eb, amely szintén kihatással van a piacra.”

A dunaszerdahelyiek első nyári igazolása Martin Vantruba volt, aki a cseh Sláviától érkezett, a hétfői sajtón pedig bejelentették a lett Andrej Ciganiks érkezését, aki a balhátvéd posztját erősíti. „24 éves játékosról van szó, aki fiatal kora ellenére nagy nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, hiszen a múlt szezonban a Luhanszk csapatával az Európa-liga csoportkörében is szerepelt. Dinamikus focista, akivel a nőtt az edző variációs lehetősége is” – mondta Van Daele.



Ramírez-ügy

A sajtótájékoztatón természetesen a DAC előző szezonbeli házi gólkirálya, Eric Ramírez neve is szóba került. A venezuelai támadó nagyon közel volt ahhoz, hogy az orosz Rubin Kazanyhoz igazoljon, ám a transzfer az utolsó pillanatban meghiúsult. Azonban a csallóköziek már találtak is új klubot a támadónak, aki már csak arra vár, hogy beléphessen az országba, és átessen az ilyenkor kötelező orvosi vizsgálatokon. Konkrétumokat nem nagyon árult el Van Daele, csak annyit osztott meg a nyilvánossággal, hogy valószínűleg kevesebb pénzért vásárolják meg Ramírezt, mint azt a Kazany tette volna. (Az oroszok elméletileg 3 millió eurót fizettek volna a támadóért – a szerk.).



A DAC jelenlegi kerete Kapusok: Veszelinov Dániel (magyar), Horváth Attila (szlovákiai), Martin Jedlička (cseh), Martin Vantruba (szlovák)

Védők: Danilo Beszkorovajnij (ukrán), Andrej Ciganiks (lett), Mateus Brunetti (brazil), Dominik Kružliak, Matúš Malý (szlovákok), Luciano Vera (argentin), Eric Davis, Cesar Blackman (panamaiak)

Középpályások: Andrija Balic (horvát), Andrej Fábry, Dominik Veselovský, Sebastian Nebyla (szlovákok), Kalmár Zsolt, Schäfer András (magyarok), Creighton Braun (amerikai), Sainey Njie (gamíbiai)

Támadók: Zuberu Sharani (ghánai), Martin Rymarenko (szlovák), Yhoan Andzouana (kongó), Abdulrahman Taiwo (nigériai), Marko Divkovic (horvát), Ion Nicolaescu (moldáv), Brahim Moumou (német)

Jó felkészülés

Németh Antal az első teljes szezonját kezdi meg, mint vezetőedző, így nagyon izgatottan várja már a mérkőzéseket. „Elégedett vagyok a felkészüléssel, erős csapatok ellen értünk el jó eredményeket. A csapattal lépésről lépésre dolgoztunk. Először olyan ellenfeleket választottunk, akik ellen a védekezést tudtuk gyakorolni, majd olyanokat, akik ellen a támadásokon volt a hangsúly. Az Újpest ellen pedig már a teljes képre koncentráltunk” – mondta Németh, aki azt is elárulta, hogy fiatal csapata számára nagyon hiányoznak a szurkolók a MOL Arénából. Meggyőződése szerint, ha nem zárták volna ki a stadionból a sárga-kékek szurkolóit, akkor 4-5 ponttal többet gyűjtöttek volna az előző idényben. Ez érvényes mostanra is, így nagyon reméli, hogy a lehető leghamarabb visszatérhetnek a szurkolók a csarnokokba.



Kalmár és Kružliak

„Fizikálisan és mentálisan is nehéz felkészülésen vagyunk túl – kezdte a csapatkapitány Dominik Kružliak, aki Kalmár Zsolt sérülése után kapta meg a karszalagot. – De örülök, hogy a Salzburghoz és a Ferencvároshoz hasonlóan erős csapatokkal mérkőztünk meg, amelyek jól felkészítettek minket a Belgrád elleni Európai-konferencialiga-meccsre, és arra, hogy jól kezdjük meg a szezont. Fontos a jó kezdés, és hogy végig a Slovan nyomában maradjunk.”

Németh Antal azt is elmondta, hogy Kalmár Zsolt felépülése rendben halad, megkezdte a rehabilitációt. Az optimista becslések szerint már novemberben csatlakozhat a csapathoz, januárban pedig akár már pályára is léphet.

A DAC a csütörtöki belgrádi Európai-konferencialiga selejtezője után vasárnap 18.00-kor kezdi meg a Fortuna ligás szereplését a nagymihályi csapat ellen.