Cibulková búcsút vesz a Fed-kupától

Cibulková szerdán jelentette be, hogy a brazilok elleni találkozó után már nem fog a Fed-kupában játszani. „Nem egyik napról a másikra született a döntés, néhány hete-hónapja már gondolkozom ezen” – mondta Cibulková, akit az utóbbi időben sérülések is hátráltattak.

Legutóbb 2016-ban, a kanadaiak elleni pozsonyi találkozón játszott a Fed-kupában. Egy évvel később a hollandok elleni hazai összecsapás előtt megsérült a csuklója, idén februárban sem tudott pályára lépni Lettországban, mert a szentpétervári tornán vírusos fertőzést kapott. „Örülök, hogy most egészséges vagyok, remélem, hogy a meccsig már nem történik velem semmi” – nyilatkozta Cibulková.

A brazilok elleni összecsapásra Matej Lipták kapitány rajta kívül Viktória Kužmovát, Karolína Schmiedlovát, Magdaléna Rybárikovát, ötödik játékosként pedig Rebecca Šramkovát nevezte. A tét a bentmaradás a II. Világcsoportban, ami azért is kulcsfontosságú, mert 2020-tól várhatóan a Fed-kupa is hasonló lebonyolítási rendszerben zajlik majd, mint a Davis-kupa – vagyis az év eleji selejtezők után a szezon végén egy tornát rendeznek. A férfiaknál idén először alkalmazzák ezt a formátumot – Madridban 16 csapat részvételével rendezik meg a döntőt. A nőknél azonban a tervek szerint csak 12 csapat jut majd be a döntőbe. „Ha megőrizzük a mostani pozíciónkat a világ legjobb 16 csapata között, akkor sokkal nagyobb lesz az esélyünk, hogy jövőre kijussunk a döntő tornára” – vélekedett Igor Moška, a Szlovák Teniszszövetség főtitkára.

A világranglista-helyezések alapján a szlovákok a favoritok, a közönség számára pedig Cibulková búcsúja miatt is érdekes lesz a találkozó. „Először nem is akartam elárulni, hogy ez lesz a búcsúmeccsem, mert így biztosan sokkal több érzelmet fog kiváltani belőlem az egész. A szurkolók azonban megérdemlik, hogy tudják ezt” – mondta a 29 éves teniszező.

Volt idő, amikor elképzelhetetlen volt Cibulková nélkül a szlovák Fed-kupa-csapat. A „zsebrakéta”, ahogy a nemzetközi sajtó előszeretettel nevezte a jelenleg 29 éves teniszezőt, először 2005-ben, egy Thaiföld elleni idegenbeli találkozón kapott helyet a nemzeti csapatban, de az igazi áttörést szerinte egy két évvel későbbi meccs jelentette. „A cseh Nicole Vaidišová ellen játszottam, 17 éves voltam. Ez volt talán az első alkalom, amikor a drukkerek hallottak róla, hogy létezik Dominika Cibulková. A másik emlékezetes meccsem ugyanabban az évben volt a szerb Jankovics ellen Kassán. Három és fél órás volt a meccs, már mindketten többször görcsöt kaptunk. Ezt sem fogom sosem elfelejteni” – fogalmazott a teniszező, aki egyesben 20 meccset nyert meg a Fed-kupában 11 vereség mellett, párosban pedig egy győzelem, nyolc vereség a mérlege a sorozatban.

Cibulková 2013-ban közel járt hozzá, hogy döntőt játszhasson a Fed-kupában, de drámai csatában a szlovákok végül alulmaradtak a moszkvai elődöntőben, pedig az első nap után 2:0-ra vezettek. „Ez a vereség még mindig fáj – ismerte el Cibulková. – Daniela Hantuchovával nagyon erős csapatot alkottunk, egy lépésre voltunk a döntőtől. Bízom azonban benne, hogy ha Viki Kužmová mellett a többi lány is belelendül, akkor még lesz esély hasonló sikerre.”