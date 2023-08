Bottlik László, a vízipóló csillaga: „Mindenhol akarták, hogy maradjak”

Elmondható, hogy a ČH-val elért sikerek közben fonódott össze egy életre a vízilabdával?

Igen. Mivel Kassán nevelkedtem, nagyon jól éreztem magam ebben a klubban. De jól éreztem magam Novákyban is. Engem szerettek Zágrábban meg Svájcban is. De mindenhol hiányzott a hazai légkör. Mindenhol akarták, hogy maradjak, de nem folytattam. Megmondom őszintén: nekem nagyon jó kapcsolataim voltak a magyarországiakkal, a jugókkal, az oroszokkal, mert tudok magyarul, oroszul, szerbül, és horvátul sem volt probléma megértetni magamat. S bár a német nyelv gyengén ment, Svájcban három évig tartottak, és még akarták, hogy maradjak.

Tavaly betöltötte a nyolcvanat. Vont már mérleget sportemberi pályafutásáról?

Nem mérlegelek semmit. Nem vagyok megelégedve azzal, amit elértem, mert az ember mindig többet akar. Akkoriban nem volt máshol olyan lehetőség a pólóra, mint Kassán. Tudtam alkalmazkodni a körülményekhez, és lehet, hogy volt egy-két lépcsőfok, ahova eljuthattam volna, de nem sikerült. Csehszlovákia 1936 után 1992-ben került ki újra az olimpiára, ezután Szlovákia is egyszer, vagyis összesen kétszer voltak velem pólósaink az ötkarikás játékokon, ami ritka dolog.

Pedagógusi végzettsége van, tanított is valaha?

Tíz évet lehúztam a kassai vasmű tanonciskolájában.

A vízilabda miatt hagyta abba?

Nem. Akkor mentem ki külföldre. 45 évesen Zágrábba. Örültem, hogy a világ legjobb klubcsapata szólított meg. Ezt nem lehet egy lapon említeni a tanítással. Eljöttek utánam 1987 karácsonyán, s azt gondoltam, hogy a csapatot akarják kivinni. Nem, nekik edző kell, adták tudtomra. Mégpedig azért, hogy verjük meg a belg- rádi Partizant.

Játékosként az ötletes, az ellenfél eszén túljáró vízilabda kedvelője volt. Azóta nagyot fordult a pólóvilág, vízi birkózássá változott a játék. Tudja még élvezni?

Sok a szabálytalanság, rendre megszakad a játék, és manapság igazán szép támadásokat már nem látni. Az eredményes, aki az emberelőnyt nagyobb arányban használja ki, mint az ellenfél. Tudomásul kell vennünk a sportágon belül is, hogy a játék ugyan gyorsabb lett, de ugyanakkor keményebb is. Több a szabálytalanság. Én szeretem a vízilabdát, kimegyek az összes mérkőzésre. Odafigyelek a játékra, időnként bírálok is, bár senki nem hallgat rám.

Idehaza és külföldön is letette a névjegyét a medence szélén. Ha felajánlanák, melyik klubcsapat vagy válogatott irányítását vállalná el?

Ha a koromat nem vesszük figyelembe, én csak a magyar vagy valamelyik jugoszláv utódállam irányítását vállalnám el, mert manapság nem elég elképzelni valamit, meg is kell azt magyarázni a játékosoknak. És ha nem tudom ezt elmondani az adott nyelven, akkor baj van. Három évig edzősködtem Máltán, de az a válogatott Európában csak a C csoportban pólózott. A legjobbak között már nem elég egyszerűen megmondani a dolgokat, a nagy csapatoknál már összetettebb a helyzet, úgy meg kell magyarázni a taktikát a játékosoknak, hogy értsék is, és ne csak azt gondolják, hogy megértették.

Hogyan telnek a kassai nyugdíjas évei? Mennyi helye maradt még benne a vízilabdának?

Kimegyek a kassai mérkőzésekre, néha Magyarországra is átugrom. Mindennap megiszom a magam kávéját baráti társaságban. Ha netán Kassán edzőtáborozik a válogatott, oda is kijárok. Kialakul ugyan a véleményem, de nem mondom senkinek, csak azt kívánom a szövetségi kapitánynak, hogy mint én tettem: húsz év alatt menjenek ki két olimpiára.

Van vízilabda nélküli napja?

Nem foglalkozom minden nap a vízilabdával, de ma is – mint mindennap – voltam úszni. Rendre felbukkanok az uszodában, elég csak kinéznem az ablakomon, és máris látom. Közel vagyok hozzá. Emellett még kimegyek a városba, körülnézek, elbeszélgetek, könyvet, folyóiratot olvasok. A nyolcvanon túl már ne dolgozzon az ember, hatvanévesen még megtehette. Élvezem az életet az unokáimmal, és nincs mire panaszkodnom.