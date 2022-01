Botek Ádám: Ez volt eddigi pályafutásom csúcsa

A 2021-es évben a Botek Ádámot is soraiban tudó, a tokiói olimpián bronzérmes, a koppenhágai világbajnokságon és a poznańi Európa-bajnokságon ezüstérmes négyes lett az év sportcsapata Szlovákiában. A virti kajakos e mellett nyert még egy ezüstöt is párosban az Eb-n, így négy éremmel zárta az évet.

A 2021-es évben a Botek Ádámot is soraiban tudó, a tokiói olimpián bronzérmes, a koppenhágai világbajnokságon és a poznańi Európa-bajnokságon ezüstérmes négyes lett az év sportcsapata Szlovákiában. A virti kajakos e mellett nyert még egy ezüstöt is párosban az Eb-n, így négy éremmel zárta az évet.

Az év sportolója díjátadóján az olimpiai bronzérmüket emelték ki leginkább a világbajnoki és Európa-bajnoki ezüstök kicsit háttérbe szorultak. Valóban ez volt a csúcs?

Persze, azt mindent visz. Főleg úgy, hogy ez volt az első olimpiám és mindjárt sikerült érmet szereznem. Ez volt az egész eddigi karrierem legfontosabb pontja.

Mennyire érzékelte, hogy ez az olimpia más volt mint az eddigiek?

Volt azért hiányérzetem. Erik (Erik Vlček – szerk.) mesélte, hogy a korábbi olimpiákon mennyi szurkoló volt kint a pálya mellett, vagy egyébként is hogyan zajlott az élet az olimpiai hétköznapokon. Egy kicsit szomorú vagyok, hogy ezt nem tudtam átélni, de sajnos ilyen volt a helyzet. Remélem, hogy Párizsban már újra a régi körülmények várnak ránk és ott lehetnek a szurkolók is a lelátókon.

Milyen érzés az ő személyében egy hatszoros olimpikonnal együtt készülni?

Nagyon motiváló, hogy tudom milyen eredményei vannak és én is szeretnék hasonlókat elérni. Azt mondanám legalább a felét, de jó lenne minél közelebb kerülni hozzá. Igyekezni fogok, hogy minél jobb legyek.

Az említett bronz mellett nyert további három ezüstérmet is 2021-ben.

Azok is nagyon jó élményként élnek bennem. Mindig örülök, ha egy ilyen szintű versenyen sikerül jól teljesíteni és érmet is nyerünk. Boldog vagyok, hogy ezeket is sikerült elérni, és hogy az olimpiai után, ugyan egyet cserélve, de kiutaztunk a dániai világbajnokságra is. Az a második hely adott még egy plusz motivációt a következő szezonra. Remélem, hogy még sok hasonló évünk lesz, mint az idei.

Milyen egy olimpiai érem után néhány héttel felkészülni egy világbajnokságra?

Nagyon nehéz. Nem volt egyszerű megtalálni a motivációt, hogy újra felpörögjek a vb-re. Nem volt kedvem újra nekikezdeni, hiszen az én évem csúcsán már túl voltam. De összeszedtem magam és közösen felkészültünk. Ott is sikerült érmet szerezni, úgyhogy megérte azt az egy hónapot is feláldozni. Most már örülök neki, hogy így döntöttünk.

Nemrég értek haza az amerikai ezdőtáborból, amely a hírek szerint a szokottnál is keményebbre sikerült.

Valóban én is azt vártam, hogy lazább lesz, de ezek a leevezett kilométerek és konditeremben töltött órák még a hasznunkra lesznek. Kicsit nehezebb volt mint számítottunk rá, de örülök, hogy tovább fejlődtünk.

2022-re már körvonalazódnak a céljaik?

Még nem konkretizáltuk az elvárásokat, de nyilván szeretnénk kijutni a világ- és Európa-bajnokságra és ott is, valamint a világkupákon minél jobb eredményeket elérni.

A jövőben is a K4 lesz a prioritás az ön számára?

Nem igazán tervezek másfelé kacsintgatni. Továbbra is a négyesre szeretnék összpontosítani. Megvannak a jó eredményeink, nagyon jó a csapategység, jól tudunk együtt készülni. Szeretjük egymást, sokat beszélgetünk, és így jó hangulatú egy keményebb edzőtábor is, ezen nem változtatnék.