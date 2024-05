Borbély Balázs vezetésével feljutott az ETO

Az Ajkára vezető úton lépten-nyomon győri szurkolókba botlottunk. Az utolsó kilométereken az Új Szó stábja előtt haladó autó hátsó ablakában az „Egy csapat van csak nyugaton” feliratú ETO-sál díszelgett.

A kezdés előtt 15 perccel hatalmas eső érkezett meg az ajkai sportcentrumba, így az első sorokban ülő hazai szurkolók feljebb húzódtak. A győri tábor egy kisebb csoportja nem volt ilyen szerencsés, hiszen az ő lelátójuknak csak egy része volt fedett. Így néhány tucat ETO szimpatizáns ázott, míg a kemény mag az egyik fedett részen hangolt.

A csapatok kivonulásakor az ajkai ultrák is rákezdtek a szurkolásra, így jó hangulatban kezdődött a találkozó. A kezdő sípszó előtt a hangulatot fokozta az Ajka rockos csapatindulója is. Az ötödik perc környékére az eső is elállt, majd a nap is kisütött, így a találkozó nagy része ideális fociidőben zajlott. A játékosok ennek ellenére többször csúszkaltak az egyékbént szép gyepen.

A pályán és a lelátón is zajlottak az események. A sajtópáholy előtti szektorban az „Ülj le!”, „Miért üljek le? Te állj fel! Én ötven éve itt ülök… vagyis állok.” párbeszéd is elhangzott. A 16. percben a győri ultrák begyújottták az első görögtüzeket és füstbombákat (a szélirány azonban nem kedvezett az ilyenkor szákosos látványnak), hátha támadóbb felfogásra váltanak kevenceik, akik az ellenfél térfelén nem igazán tudták megtartani a labdát ezekben a percekben.

A 25. percben Csontos lapos szöglete a rövid oldalra érkezett, ahol Szabados kapus nem tudta megfogni a labdát. A kipattanóra a DAC-ban is megfordult Riquelme csapott le és megszerezte a vezetést a vendégeknek, 0:1. A labda ugyan nem érte el a hálót, de egyértelmű volt a gól.

A játék képe alapján inkább az ajkaiakban volt benne a gól, de az utolsó passzaikba rendre hiba csúszott. Ez a félidőig nem változott, feljutó pozícióban vonultak az öltözőbe a győriek. A másik sorsdöntő meccsen, a Soroksár ellen a szünetben 3:0-ra vezetett a Vasas.

A második félidő elején az Ajkánál beállt Szarka Ákos. A dunaszerdahelyi csatár így összemérhette tudását a vendégek nádszegi belső védőjével, Szépe Jánossal. Egy óra játék után az ETO kapujában Gyurákovics Erik elkezdte a megszokottnál lasabban elvégezni a kirúgásokat. A pozsonyi származású kapust a hazai szurkolók természetesen füttyszóval jutalmazták, de Berke Balázs játékvezető nem látta ennyire súlyosnak ez eseteket. A 65. percben Gyurákovics egy szép védéssel is észrevétette magát, ami után az ajkai oldallelátó is rákezdett a szurkolásra. Michal Škvarka és családja, valmint a meccskeretből kimaradó győriek a pálya szélén a korlátnak támaszkodva figyelték társaikat. Ha nem zöld ETO pulcsiban lettek volna, teljesen beolvadtak volna a nézők közé. A kapujuk elé egyre többször beszoruló és a kontrákra építő Rába-partiak egyébként nagyon jól védekeztek, mindig volt egy láb, amely odaért a kulcspasszokra vagy az ajkai lövésekre.

A meccs sprintjét a 77. percben Szépe mutatta be, aki körülbelül 10 méterest hátrányt ledolgozva akasztott meg tanárian egy ajkai kontrát. Ezt követően egy hazai védelmi hiba után Diarra dönthette volna el véglegesen a feljutást, de Szabados hatalmasat védett. Felpörögtek az események, a túloldalon a kontra végén jöhetett volna az egyenlítés, de a felugró drukkerek csak a fejüket fogták a bal oldali beadás után. Gól helyett megfogyatkozott az Ajka, Csemer hátulról brutálisan rúgta fel Verát és megkapta második sárga lapját. Első ránézésre az azonnali piros sem lett volna túlzó, de az ex-DAC-os argentin jobbhátvéd gyorsan felpattant, így nem találhatta őt telibe a hazai játékos. Az ítéletet azonban így sem vitatta a többség.

Az utolsó percekben a csapatok kihagyták nagyobbnál nagyobb helyzeteiket, a győri szurkolók pedig énekeltek. Nem meglepő módon a vendégek rigmusai mellett a Soho party és a focimeccsek slágere, Az éjjel soha nem érhet véget című dal volt az egyik legnépszerűbb. Az eredmény nem változott az ETO 1:0-ra győzött Ajkán.

A dunaszerdahelyi Borbély Balázs irányításával öt meccsből ötöt megnyert az Győr és a Nyíregyháza mögött másodikként feljutott az NB I-be. A Vasas megtette a magáét, 4:0-ra legyőzte a Soroksárt, de ez csak a harmadik helyhez volt elég.