Boráros Nagyszombatban tér vissza a ketrecbe

Már felépült?

Ki fogom bírni az összecsapást, de februárban újabb műtét vár rám, mert a bal térdem nem bírja a terhelést. Fel tudtam készülni, edzek. Számítok a legrosszabbra is, de remélem, minden jól végződik.

Mit tud az ellenfeléről?

Videón megnéztem a stílusát, tudom, mire képes. De a ketrecben nem az fog történni, úgy se az dönt, amit láttam róla.

Akkor mi?

Sérülten kevésbé kockáztathatok, minél hamarabb szeretném befejezni az összecsapást, akár begyakorolt technikával felülkerekedni. Hogy az első menet végéig se jussunk el. Nem vagyok a legjobb formában, azért is szeretnék gyorsan végezni.

Új név sportágban a Fabriq MMA-szervezet…

Végh Attila és társai indították, ez lesz az első gálájuk. Olyan amatőröknek nyitnak teret, akik még nem léphetnek az Oktagon bunyósai közé, s rendszerint a szervezet ismert harcosai is feltűnnek a mezőnyben. Most én is.