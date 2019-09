Biztos győzelem helyett keserű döntetlen Komáromban

A komáromiak a nem megérdemelt 2:0-s poprádi vereségük után bátran játszva, helyenként élvezetes focit produkálva meglepték a szintén támadófutballt játszó, a szlovákiai labdarúgás élvonalát is megjárt szakolcai zöld-fehéreket. Jozef Olejník vezetőedző csapata 1:0-s állásnál két olyan emeletes gólhelyzetet kihagyott, hogy akár 3:0-ra is vezethetett volna a 62. percben. De mivel a focit gólokra játsszák, az utolsó percekben a volt komáromi gólzsák, Roman Haša vezényletével a szakolcaiak majdnem megfordították a meccset.

A megszokott eseménytelen első öt perc után fokozatosan jöttek lendületbe a csapatok. Az első kapura lövést a Duna-partiak adták le, amikor Holík 25 méterről emelt a védősor feje felett bal felső sarok irányába, de a vendégek kapusa lehúzta a labdát.. Néhány percig úgy tűnt, hogy mindkét csapat vár az ellenfél hibájára, mert a langyos támadások befejezetlenek maradtak. Az tizenhatosok közötti passzolgatást a komáromiak hármasa, Šimko unta meg, és jó 25 méterről ráijesztett a vendégek kapusára, de lövése elzúgott a léc felett. Néhány perccel később a másik oldalon Haša 30 méterről próbálkozott, de ő sem találta el a komáromiak kapuját. A 20. percben gólhelyzetbe kerültek a hazaiak: a mezőny egyik legjobbja, Pittner látta meg jól a rést a védők között, a tizenhatoson belül Rigó elé gurított, aki jól célzott a rövid sarokra, de a vendégek kapusa jól zárta a szöget. Ezután a komáromiak enyhe fölénybe kerültek, s a félidő végéig még kétszer volt gólszerzési lehetőségük. Közben a vendégek is megszerezhették volna a vezetést: Šebesta pontos bal oldali beadása után a jókor érkező Haša fejese centiméterekkel elkerülte a jobb alsó sarkot. A 27. percben egy gyors hazai támadást követően Pinte csapott le egy labdára a tizenhatos közelében, de jócskán fölé lőtt. A 30. percben Pinte viharzott el a bal oldalon az alapvonalig, élesen lőtte be a labdát az ötösön belülre, a kapu torkában azonban reflexszerűen vágta ki azt Knezsevics elől a vendégek hátvédje.

A második félidő első felében a komáromiak domináltak, az első perctől rohamoztak, három tökéletes gólhelyzetet is kialakítottak. A 49. percben Rigó hosszú passzal Knezsevicset indította a baloldalon, a középcsatár nagy labdát tálalt a fiatal görög Fokaidisz elé, aki lehagyva védőjét futtából lőtt kapura, a labda az egyik védőről Pittner elé pattant, aki ballal védhetetlen gólt lőtt a bal alsó sarokba – 1:0. Az 55. perben Szalai–Pittner összjáték után az utóbbi élesen belőtte a labdát a kapu elé, az ötös sarkáról Fokaidisz egyből kapura bombázott, de a labda elsüvített a rövid felső sarok felett. Eldőlhetett volna a mérkőzés. A komáromiak továbbra is egyik támadást vezették a másik után, legnagyobb gólhelyzetük a 63. percben maradt ki: Pinte lefutva az összes védőt, megkerülve a kifutó kapust áttette a labdát a bal lábáról a jobbra, ám a vendégek két hátvédje a másodperc töredéke alatt a rövid sarokban termett, és a komáromi csapatkapitány lövését a gólvonalról vágták vissza a mezőnybe.

A sok kihagyott hazai helyzet felhozta a vendégeket, két-három kontrájuk alaposan megdolgoztatta a komáromi védelmet, de a hazaiak Varjassal az élen, a hiányzó Ondruš nélkül is állták a sarat. A 81. percben Haša vezetett egy jobb oldali támadást, külsővel indította a jobbszélsőt, aki pontosan tálalt a kapura törő Blažek elé. Őt Končal hátulról meglökte az ötös sarkánál, s a játékvezető abban a pillanatban a tizenegyespontra mutatott. A büntetőt Haša értékesítette – 1:1. Az utolsó tíz percben adódtak helyzetek mindkét oldalon, de az eredmény már nem változott. A látottak alapján a döntetlen a vendégek számára hízelgő.

Jozef Olejník vezetőedző értékelése kifejezi a pályán történteket: „Az első félidőben kissé visszafogott volt a játékunk, de így is több helyzetünk volt, mint a vendégeknek. A második félidőben mindenki mindent beleadott. Fegyelmezetten és a teljesítőképességünk szintjén játszottunk, simán nyerhettünk volna akár két góllal is. A tökéletes gólhelyzeteket azonban be kell rúgni, mert győzni csak úgy lehet. Azt hiszem, okulunk a történtekből, és a folytatásban ezt bizonyítani is fogjuk.”