Bénes kontra Gulácsi a pénteki sportműsorban

Forma-1-es szabadedzésekkel indul a nap, lesz kerékpár, tenisz és sok-sok foci is a pénteki sportműsorban, élőben láthatjuk a Mönchengladbach–RB Leipzig német bajnokit, ahol a hazaiaknál Bénes Lászlónak, a vendégeknél pedgi Gulácsi Péternek és Willi Orbánnak szurkolhatunk.

10.45 és 14.45 – M4 SPORT, SPORT 1 (cseh): Forma–1, Belga Nagydíj, 1. és 2. szabadedzés

13.00 – SPORT 2 (magyar, cseh): Darts, BDO World Trophy

13.00 – ARENA SPORT 1: Austrian Darts Championship 2019

13.00 – SPORT 1 (magyar), EUROSPORT 1, DIGISPORT 1 (magyar): Labdarúgó Európa-liga, a csoportkör sorsolása

14.00 – ARENA SPORT 2: Austrian Darts Championship 2019

15.00 – EUROSPORT 1: Vuelta kerékpárverseny, 7. szakasz

15.10 – EUROSPORT 2: Tour of Germany kerékpárverseny, 2. szakasz

16.30 – ARENA SPORT 1: Austrian Darts Championship 2019

17.10 – EUROSPORT 2: Tenisz US Open

18.00 – SPORT 1 (cseh): Lahti Pelicans–Třinec jégkorong Bajnokok Ligája-meccs

18.00 – ČT SPORT: Hradec Králové–Jihlava cseh másodosztályú focimeccs

18.05 – EUROSPORT 1: Tenisz US Open

18.25 – DIGISPORT 2 (magyar): Sportlövő olimpiai kvali-fikációs Vk, férfi 10 m légpuska

18.30 – M4 SPORT: Magyarország–Lengyelország 3x3-as női kosálrabda Európa Kupa

18.30 – DIGISPORT 3 (szlovák): Sandhausen–Darmstadt német másodosztályú focimeccs

18.30 – DIGISPORT 1 (szlovák): Nürnberg–Heidenheim német másodosztályú focimeccs

19.00 – SPORT 2 (magyar, cseh): Darts, BDO World Trophy

19.15 – ARENA SPORT 1: Austrian Darts Championship 2019

19.45 – M4 SPORT: Magyarország–Oroszország vízilabda masters gála

20.00 – SPÍLER 2 TV, DIGISPORT 2 (szlovák): Sevilla– Celta Vigo spanyol bajnoki focimeccs

20.30 – SPORT 1 (magyar), DIGISPORT 1 (szlovák): Mönchengladbach–RB Leipzig német bajnoki labdarúgó-mérkőzés

20.30 – SPORT 1 (cseh): Cardiff–Mountfield jégkorong Bajnokok Ligája-meccs

20.45 – DIGISPORT 1 (magyar), NOVA SPORT 2: Metz–PSG francia bajnoki focimeccs

20.45 – DIGISPORT 2 (magyar), DIGISPORT 3 (szlovák): Bologna–SPAL olasz bajnoki focimeccs

20.45 – DIGISPORT 4: Cardiff City–Fulham angol másodosztályú focimeccs

22:00 – SPLÍER 2 TV, DIGISPORT 2 (szlovák): Athletic Bilbao–Real Sociedad spanyol bajnoki focimeccs

4.00 (szombat) – SPORT 1 (cseh): Colorado–Colorado State főiskolai amerikaifoci-mérkőzés