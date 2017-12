Az év legnagyobb sportbotrányai

2017 botrányai: Sagan kizárása, Tóth meggyanúsítása és az andorrai kudarc.

Történelmi vereség Andorrától

Andorra–Magyarország 1:0. Aki csak egy kicsit is szívén viseli a magyar futball sorsát, az soha nem fogja elfelejteni ezt a meccset. Az amatőrökből álló, a világranglista 186. helyén álló andorrai válogatott ezt megelőzően csak egyszer, 2004-ben nyert tétmeccset, Bernd Storck együttesét azonban sikerült legyőznie Marc Rebés góljával. A magyar válogatott eleve a szokásosnál gyengébb kerettel utazott el a júniusi vb-selejtezőre, mert Storck megígérte az európai kupaküzdelmek előselejtezőiben érdekelt kluboknak, hogy nem hívja be a játékosaikat. A magyaroknak azonban így is győzniük kellett volna, ám a morálisan teljesen szétesett együttes nem bírt az extázisban futballozó miniállammal. „Megbocsáthatatlan” – mondta Storck. Nem vitatkozunk.

Sagant kizárták a Tourról

Már a negyedik szakasszal véget ért az idei Tour de France a kerékpársport szlovák csillaga, Peter Sagan számára. Az etapot a hazai Arnaud Demare nyerte Sagan előtt, a szlovák versenyző egyik legnagyobb ellenfele, a brit Mark Cavendish pedig mögöttük nagyot bukott, fel is kellett adnia a versenyt. Sagant azzal vádolták, kitette a könyökét, és ellökte Cavendisht, bár az esésről készült felvételek ezt egyáltalán nem bizonyították egyértelműen. Az előző öt kiírás zöld trikósát mégis diszkvalifikálták, nem segített az óvás sem. A Nemzetközi Kerékpárszövetség csak hónapokkal később ismerte el, Sagan nem lökött, egyszerű versenybaleset történt.

Eltérések Tóth biológiai útlevelében

Nem lehetett ott a londoni atlétikai világbajnokságon a gyalogló Matej Tóth, mivel eltéréseket találtak a biológiai útlevelében. Ez ugyan nem jelent automatikusan doppingot, de a sportolónak magának kell megindokolnia, mi okozhatta az eltérést, és az indoklást bizonyítékokkal, orvosi szakvéleményekkel is alá kell támasztania. Tóth úgy fogalmazott, ez a folyamat nehezebb volt számára, mint a riói olimpia 50 km-es versenye, ahol elsőként haladt át a célvonalon. A több mint 250 oldalas indoklást a szlovák szövetség elfogadta, és felmentette Tóthot, múlt héten pedig kiderült, a nemzetközi szövetség sem fogja megtámadni ezt a döntést.

Orosz zászló nélkül Pjongcsangban

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság az oroszországi doppingbotrányra reagálva felfüggesztette az ország tagságát, így az orosz sportolók csak semlegesként indulhatnak a pjongcsangi olimpián. A februári téli játékokat így orosz zászló és himnusz nélkül rendezik. A szocsi játékokat övező doppingbotrány kapcsán már több mint 40 sportolót sújtottak örökös eltiltással.

Szexista sportfotó mint a nap képe

A budapesti vizes-világbajnokság hivatalos napilapjában egyszer egy szinkronúszókat ábrázoló fotó jelent meg a nap képeként. A felvétel esztétikai értéke azonban erősen megkérdőjelezhető – konkrétan három fenék látszik csak ki a vízből. A szinkronúszók felháborodva fogadták a fotót, amely semmit nem mutat meg sportáguk szépségéből, sem abból, milyen iszonyú kemény munkát kell elvégezniük a szinkronúszóknak, amíg eljutnak egy vb-gyakorlatig. Többen rámutattak, mennyire káros a női sportolók ilyen tárgyiasítása. A napilap szerkesztősége másnap elnézést kért a fotó megjelentetéséért.

Robbantás Dortmundban

Egy nappal el kellett halasztani a Dortmund–Monaco labdarúgó-BL-meccset, mert a hazaiak csapatbuszának közelében robbanás történt. A detonációban egy játékos sérült meg, Marc Bartra, és a csapatot kísérő egyik motoros rendőr is sérüléseket szenvedett. A két csapat drukkerei komoly összefogásról tettek tanúbizonyságot, sok Dortmund-szurkoló adott szállást monacói „kollégáknak”.

Megszűnt a VSS

Szomorú év volt ez a nagy múltú kassai VSS futballklub szurkolói számára, pedig úgy nézett ki, diadalmas év lesz – a kassaiak ugyanis megnyerték a II. ligát. Június elején azonban felröppentek a hírek, a klub csődöt jelent, nem fog bejelentkezni az élvonalba, korosztályos játékosai pedig más egyesületekben folytatják. Ezután ugyan még volt néhány kétségbeesett próbálkozás a klub megmentésére – például bejelentkeztek az élvonalba, sőt a II. ligába is, hogy ha mégis lenne pénz, ne legyen adminisztratív akadálya a csapat szereplésének a bajnokságban. Végül azonban nem történt csoda, a klub július 27-ével beszüntette működését.

Hosszú Katinka kideríthetetlen ügyei

Hogy Hosszú Katinka hogyan iskolázza le a világot a medencében, azt mindenki láthatja. Arról azonban sokkal nehezebb megtudni bármit is, milyen feltételek mellett használhatja a magyar úszóklasszis klubja a budapesti Duna Arénát, vagy hogyan került hozzá a Csillebérci Szabadidőközpont, ahol sportakadémiát fog létesíteni. A 24.hu egész évben szívós munkával próbálta kideríteni, milyen szerződés van Hosszú Katinka cége és a közpénzen fenntartott és működtetett Duna Aréna között, hét hónap kutatás után annyira jutottak, hogy az adatvédelmi hatóság kimondta, a Bp2017 Kft.-nek, amely az úszóval szerződött, ki kell adnia az adatokat. Azokat azonban még mindig nem ismerhetjük.(bt)