Az első hatban szeretnének végezni a tardoskeddiek

„A szakadék legmélyebb pontján elhatároztuk, hogy újra egy igazi futballcsaládot hozunk létre. A mostani keret mintegy 95%-át a három évvel ezelőtti játékosok alkotják. Persze az sem elhanyagolható tény, hogy tizennyolc labdarúgónk közül tizenöten saját nevelésűek. Mindannyiunk számára hatalmas kihívás, hogy olyan csapatokkal viaskodhatunk, mint Ógyalla, Gúta, Párkány, Ipolyság, Nagymegyer vagy Bős” – vélekedett Šimonek Arnold tardoskeddi játékosedző, aki a közelmúltban nyitrai, miavai és jihlavai színekben a legmagasabb bajnokságokban is szóhoz jutott labdarúgóként.



A bajnoki cím sorsa a pozbaiak elleni életbevágóan fontos meccsen dőlt el (1:0). A vendégeknek már egy döntetlen is elég lett volna a végső sikerhez, ám a tardoskeddiek a szívüket-lelküket hagyták a pályán. „Dédelgetett vágyunk volt ugyan, hogy kipróbáljuk magunkat a magasabb osztályban, de nem akartunk mindenáron bajnokok lenni. Az új idény megkezdése előtt két cél lebegett előttem. Elkerülni a komolyabb sérüléseket, valamint erősíteni a csapatszellemet és az egymás közötti bizalmat. Szerencsére bejöttek az elképzeléseim. Menet közben a csapat védelmét is átszerveztem, így nem csoda, hogy a mezőnyben mi kaptuk a legkevesebb gólt” – tudtuk meg a trénertől. A 31 éves szakember azt is elárulta, hogy kiváltképp a bellegszencsei győzelemnek örül, ugyanis az öntözőberendezés korszerűsítése miatt fel kellett cserélniük a pályaválasztási jogot.



A szezon befejezése után csak egy hét pihenőt kaptak a fiúk. Hetente háromszor edzenek, az érsekújvári FKM, az Elecske és a Berencs ellen pedig felkészülési meccseket is játszottak. Az előző bajnokságban legtöbb gólt szerző Viktor Kráľnak lejárt a vendégszereplése és visszatért az udvardiakhoz, Csabai István és Csabai Attila pedig befejezte aktív pályafutását. Új arc a bártfai Jozef Sova, az érsekújvári Richard Malík és a nagysurányi Michal Kružlík. „Bár nincs alapos áttekintésem a IV. liga mezőnyéről és színvonaláról, meggyőződésem, ha a csapat hozza mentális erejét és tudását, a végelszámolásnál a hatodik helytől rosszabbul nem végezhetünk” – állapította meg Šimonek Arnold.

