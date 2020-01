Az egész világ Kobe Bryantet gyászolja

Egyesült Államok:

Los Angeles Times:

"Los Angelesben különböző kerületekben élnek az emberek, és ezek között kevés az átfedés, kivéve, ha a sportról van szó. A leggazdagabbak a Staples Center első soraiban, közvetlenül a pálya mellett foglalnak helyet, de ők nem kapcsolódnak közvetlenül ahhoz a szurkolói közösséghez, amelyet a számtalan névtelen fekete, fehér, latin és ázsiai drukker alkot. Ők nap mint nap keményen dolgoznak, és a televízióban nézik a meccseket, miközben Kareem Abul-Jabbar, LeBron James és Kobe Bryant nevével ellátott mezt viselnek, és hisznek abban, hogy a győzelem nemcsak egy lehetőség, hanem a születési jogunk is. Kobe Bryant az ő emberük volt. A mi emberünk volt. Egy férfi, aki elhitette velünk, hogy a megfelelően elvégzett munkával és akarattal bármikor győzhetünk. Egy férfi, aki a cserepadon kezdte, aztán helyi hőssé vált, nagy örömet okozva a szurkolóknak. Most, egy tragikus napon ezt a nagy örömöt az óriási veszteségérzet váltja fel."

Washington Post:

"Kobe Bryant a sportban és a civil életben is olyan ember volt, akinek fáradhatatlan és versenyképes gondolkodása ugyanannyira figyelemre méltó volt, mint sokoldalúsága és ambíciói. Bryant az egyik legveszélyesebb kosaras volt az NBA-ben, amelyet korábban Michael Jordan, Magic Johnson és Larry Bird uralt. Amikor ezek a játékosok visszavonultak, az örökségüket Bryant vette át."

New York Times:

"Sokkal több volt ő, mint egy legendás kosárlabdázó. A világ legismertebb sportolói közé tartozott, akkora sztár volt, mint Tiger Woods vagy Michael Jordan, a szurkolók pedig körberajongták akkor is, ha Pekingben, de akkor is, ha Beverly Hillsben járt."

Oroszország:

Sport-Express:

"Amikor napvilágot láttak az első hírek, melyek szerint Kobe Bryant egy helikopterbalesetben életét vesztette, az első gondolata mindenkinek az volt, hogy ez nem lehet igaz. Az ilyesmi egyszerűen nem lehetséges, nem történhet meg. Egy sportoló, akinek a pályafutásán és játékán kosárlabda-szurkolók generációi nőttek fel, nem halhat meg 41 évesen."

Olaszország:

La Gazzetta dello Sport:

"Bryanttel egy példakép, egy legenda, egy globális ikon távozott az élők sorából. Egy személyiség, akit mindenhol szerettek, nem csak a kosárlabdapályán. Michael Jordanhez, Lionel Messihez, Usain Bolthoz hasonlítható csak."

La Repubblica:

"Olyasvalaki volt, aki még az Egyesült Államok elnökének is ötletet adott. Ahogy Kobe Bryant 2016-ban elbúcsúzott a kosárlabdától, ugyanúgy mondott búcsút Amerikának Barack Obama elnök. Ez mindent elmond arról, ki volt Kobe. Nemcsak az NBA bajnoka, hanem az az ember, aki újra átélte az amerikai álmot Michael Jordan után."

La Stampa:

"Hitetlenkedés, szavak nélküliség és fájdalom, ami nem válogat kor, vallási meggyőződés, szociális helyzet, vagy a kosárlabda és a sport szeretete alapján. Kobe Bryant halála az államfőktől az egyszerű embereken át, felnőtteket, gyerekeket, korábbi ellenfeleket és az összes sportág szereplőit megrázta."

Svájc:

Neue Zürcher Zeitung:

"Kobe Bryant halálával a kosárlabda a valaha volt egyik legjobb játékosát veszítette el. Sokak szerint ő volt Michael Jordan után a sportág történetének második legjobb játékosa - ha nem a legjobb."

Spanyolország:

El País:

"A halál, különösen, ha ilyen korán jön el, mint Kobe Bryant esetében, új dimenzióba helyez egy egész életet. Különösen úgy, hogy most egy NBA-sztárról, egy kosárlabda-legendáról, a világ sportjának egyik legnagyobb sztárjáról van szó, aki Kínától Ausztrálián át Spanyolországig ugyanolyan ismert volt, mint az Egyesült Államokban."

ABC:

"Kobe Bryant a kosárlabda történetének egyik legnagyobb játékosa volt, olyan, amilyenből soha nem lesz még egy."

Franciaország:

Le Monde:

"Kobe Bryant halálával a kosárlabda történetének egyik legnagyobb játékosát veszítette el."

Le Figaro:

"Az NBA tulajdonképpen még soha nem élt át ehhez hasonló mértékű csapást."